PNL, despre numirea lui Florin Iordache la sefia Consiliului Legislativ: "Un adevarat tortionar al statului de drept, servitorul de incredere al lui Liviu Dragnea"

"Alegerea lui Florin Iordache arata ca PSD nu a inteles absolut nimic din mesajul pe care l-a primit din partea romanilor la urne. Sinecurismul este o boala veche a PSD, care se vrea a fi mascata prin incercarea esuata din aceste zile de a confectiona imaginea unui partid care s-ar reforma. Dovada faptului ca PSD ramane un partid retrograd, toxic si nereformabil este tocmai sustinerea lui Florin Iordache in pozitia de presedinte al Consiliului Legislativ, inainte chiar de a corecta cadrul legislativ al acestei institutii si cu speranta de a obtine un mandat pe viata si de a profita de configuratia actuala a Parlamentului. Legea de functionare a Consiliului Legislativ va trebui revizuita", transmite PNL , intr-un comunicat de presa.Sursa citata a precizat ca PNL ii asigura pe romani ca, odata cu alegerile parlamentare din 6 decembrie, "vor putea fi deparazitate toate institutiile statului in care PSD si-a plantat oameni precum Florin Iordache in favoarea celor care intr-adevar fac cinste functiei publice"."Romania are nevoie de corectarea tuturor derapajelor produse in aceasta perioada de actualul Parlament, compromis si expirat, dominat de PSD, iar PNL este partidul care va face aceste reforme indelung asteptate", a adaugat sursa mentionata.Camera Deputatilor si Senatul au votat in plenul reunit de marti numirea lui Florin Iordache la sefia Consiliului Legislativ. Pentru functia de presedinte al Sectiei de evidenta oficiala a legislatiei si documentare din cadrul Consiliului Legislativ a fost votat George Edward Dirca, senator USR