PNL l-a propus pe Augustin Zegrean pentru sefia Consiliului Legislativ. Fostul presedinte al Curtii Constitutionale il va avea contracandidat pe Florin Iordache

Consiliul Legislativ avizeaza toate proiectele de lege depuse in Parlament inainte sa intre in dezbaterea celor doua camere. Sefii Consiliului Legislativ sunt numiti prin votul senatorilor si deputatilor, dar legea nu prevede o limita de mandat si nici o procedura prin care sa poata fi revocati, ceea ce inseamna ca ar putea ocupa functia pe viata.Conform anuntului oficial, pentru sefia Consiliului Legislativ exista trei nominalizari: Florin Iordache (din partea PSD ), Ionut Duli Mazalu (actualul secretar al consiliul legislativ) si Augustin Zegrean (propunerea sustinuta de PNL ).Dragos Iliescu, fostul presedinte al institutiei, in varsta de 77 de ani, s-a aflat in conducerea Consiliului Legislativ un sfert de secol, potrivit Digi 24. Mai intai, in 1995, Dragos Iliescu a fost numit de Parlament seful unei sectii a Consiliului. Opt ani mai tarziu, in 2003, a devenit presedintele institutiei. A plecat din functie in vara acestui an.