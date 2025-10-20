Un deputat PSD își anunță demisia și din partid și din Parlament. Ce activitate va avea de acum înainte

Deputatul Florin Jianu anunţă, luni, 20 octombrie 2025, că a demisionat din PSD şi din Parlament, el fiind reales în funcţia de preşedinte al IMM România.

El consideră că antreprenorii au nevoie mai mult că oricând de o voce şi afirmă că va rămâne alături de aceştia. ”Trebuie să ne asigurăm că antreprenoriatul românesc şi întreprinderile mici şi mijlocii vor supravieţui acestei crize”, a transmis Jianu.

”Am fost, sunt şi voi rămâne alături de IMM România. Antreprenorii au nevoie mai mult că oricând de o voce, de cineva care să-i reprezinte şi să-i sprijine. Au pus bazele economiei de piaţă, au modernizat economia şi sunt mereu chemaţi să se sacrifice când trecem printr-o criză. Trebuie să ne asigurăm că antreprenoriatul românesc şi întreprinderile mici şi mijlocii vor supravieţui acestei crize şi că se vor putea dezvoltă în continuare, altfel nu vom mai avea o economie funcţională”, a scris, luni, pe Facebook, Florin Jianu.

Potrivit acestuia, ”în contextual actual, când tensiunile politice sunt extrem de mari iar economia este în pragul colapsului, propunerile de sprijin ale antreprenoriatului trebuie să fie lipsite de încărcătură politică”.

”De aceea am decis să mă retrag din toate funcţiile politice, inclusiv din Parlament, unde am fost ales pe o lista de partid. Am fost mereu un tehnocrat şi rămân un tehnocrat dedicat intereselor antreprenorilor şi antreprenoriatului românesc. Avem nevoie de soluţii strict economice, bazate pe experienţă şi studii de impact - este ceea ce îmi propun să pun pe masă împreună cu colegii mei din IMM România”, a mai transmis Jianu.

Acesta a fost ales deputat pe listele PSD.

IMM România anunţă, de asemenea, într-un comunicat de presă, că Florin Jianu a revenit în fruntea IMM România după votul exprimat în şedinţa extraordinară a organizaţiei.

În cadrul aceleiaşi şedinţe au fost aleşi noii membri ai structurii de conducere a IMM România: Prim-vicepreşedinte: Florin Duma, Secretar general: Sterică Fudulea, Secretar general adjunct: Daniel Uritu.

”Rolul IMM România rămâne, în contextul actual, acela al unei organizaţii din ce în ce mai importante în susţinerea mediului de afaceri şi a dezvoltării economice. IMM România are planuri clare de consolidare a poziţiei sale în România, printr-o reprezentare naţională şi europeană la cel mai înalt nivel, punând accent pe proiecte concrete dedicate antreprenorilor. IMM România susţine activ relansarea economică prin sprijinirea tinerilor antreprenori, dezvoltarea de iniţiative inovatoare în domeniul inteligenţei artificiale şi extinderea parteneriatelor strategice. În acest sens, IMM România dezvoltă un Hub care va reprezenta un centru de resurse şi inovaţie menit să ofere suport, consultanţă şi oportunităţi reale pentru membri şi antreprenori, contribuind astfel la o economie competitivă şi sustenabilă”, se arată în comunicatul organizaţiei.

