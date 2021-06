Campion cu Steaua in Liga 1, un fotbalist roman isi vinde afacerea de milioane. "A trecut vremea buticurilor"

Fostul jucator are la Bacau, orasul sau natal, un business cu ghete de fotbal.Aproape toti jucatorii din Romania au cumparat de la Lovin echipament pentru jocul de fotbal.Timpul a trecut, afacerea i-a crescut, dar Lovin s-a decis s-o vanda unei companii puternice din strainatate."A trecut vremea buticurilor, magazinelor de cartier.Vreau sa vand afacerea unei firme din Germania, cel mai mare brand. Negociez de cateva luni.Usor, usor nu o sa mai fiu in business.Am crescut-o pana la un anumit nivel, dar nu mai am banii necesari s-o mai cresc", a spus Lovin la Digisport Special.