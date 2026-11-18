Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că nivelul salariului minim pentru anul 2027 va fi stabilit în următoarele două săptămâni în Consiliul Național Tripartit, după analizarea propunerilor venite din partea sindicatelor și a patronatelor. Manole a arătat că pe masa discuțiilor se află variante precum reducerea taxării muncii, aplicarea de taxe zero pe salariul minim și mutarea treptată a contribuțiilor sociale de la angajat la angajator.

Ministrul precizează că instituția pe care o conduce nu a ales încă o variantă finală, toate propunerile partenerilor sociali urmând să fie dezbătute în format tripartit alături de ceilalți membri ai Guvernului.

„În Ministerul Muncii, discuțiile sunt după cum urmează: avem un calendar și o serie de proceduri care trebuie îndeplinite pentru a ajunge, în cele din urmă, împreună cu sindicatele, patronatele și ceilalți membri ai Guvernului, în CNT, pentru decizia privind salariul minim. Până atunci, evident, primim tot felul de propuneri și variante din partea oricărui partener social.

Avem sindicate care au propus anumite niveluri ale salariului minim, în acord cu directiva europeană. Avem o altă confederație sindicală care ne propune, ca variantă primă, trecerea contribuțiilor de la angajat la angajator, nu a tuturor, ci treptat, câteva procente, cu câteva ocazii. Și avem și patronate, de exemplu IMM România, care ne-au spus despre posibilitatea taxării pe muncă. Nu vreau să mă pronunț în favoarea uneia sau alteia dintre soluții. Le înțeleg pe toate ca tot atâtea angajamente, exemple de angajament pentru găsirea unei soluții. Decizia care va fi preferată de CNT o vom afla în următoarele două săptămâni”, a afirmat ministrul la Antena 3 CNN.

Ads

Presiunea patronatelor și alternativele la majorarea salariului brut

Poziția ministrului vine pe fondul avertismentelor lansate de mediul de afaceri, care susține că economia nu poate suporta o nouă creștere a costurilor salariale. După discuțiile purtate cu Sorin Grindeanu, președintele IMM România, Florin Jianu, a propus trei soluții pentru creșterea veniturilor nete fără majorarea salariului minim: scăderea taxelor pe muncă, dublarea sumei deductibile de la 200 la 400 de lei sau stabilirea unor salarii minime diferențiate pe sectoare de activitate.

Opțiunea personală a ministrului Muncii: impozitarea progresivă

Întrebat despre varianta preferată de PSD, Florin Manole a recunoscut că își dorește personal introducerea impozitării progresive, însă a clarificat că această măsură nu face parte din programul de guvernare și nu este discutată în Executiv.

Ads

„Nu există niciun text în programul de guvernare și niciun plan în Guvern pentru subiectul acesta. Dacă e să vorbim despre ce aș prefera, aș prefera impozitarea progresivă, dar nu vă speriați, nu există discuția asta în Guvern, din păcate, în opinia mea”.

Referitor la scăderea fiscalității pe muncă, ministrul a subliniat că hotărârea finală aparține exclusiv partenerilor sociali și Guvernului în cadrul Consiliului Național Tripartit.

„Toate propunerile făcute de partenerii sociali reprezintă o soluție posibilă. Care va fi aleasă este o decizie a CNT-ului”.

Ads