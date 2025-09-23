„PSD nu blochează reformele”. Ministrul Muncii, categoric la adresa colegilor de la guvernare: „Nu am intrat în această coaliție pentru a o rupe”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, într-un interviu pentru RFI, că instituția pe care o conduce va reduce cheltuielile fără a recurge la disponibilizări, iar reforma administrației în domeniul social va viza comasări de structuri și întărirea mecanismelor de control împotriva fraudelor din sistemul de protecție a persoanelor cu dizabilități.

Despre filozofia sa în privința personalului din Minister, Petre Florin Manole a declarat că intenția instituției e de a schimba structura unor agenții fără a lăsa oameni fără locuri de muncă.

„Da, avem nevoie de reformă în instituțiile Ministerului Muncii, dar vă spun cu asumare personală fermă, cred că asta va presupune realocare de resurse umane, nu darea afară a oamenilor, nu sunt adeptul acestei idei, nu cred că sistemul bugetar din domeniul Muncii este suprapopulat, cred că mai avem nevoie de oameni pentru servicii de calitate și dacă undeva sunt prea mulți, trebuie realocați, dar nu sunt adeptul concedierilor, mai ales subiective”, a declarat acesta.

Ministrul a prezentat principalele direcții ale reformei sectoriale.

„Avem un document în lucru, care va duce la comasarea unora dintre deconcentrate. Avem un document în lucru, prin care întărim Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, mai ales în partea de servicii și în partea de control, pentru că avem multe fraude în sistem și e nevoie să le combatem, pentru a redirecționa resursele către toți cei care au reală nevoie. Evident, această reformă din domeniul dizabilității se va face fără a afecta pe niciunul dintre oamenii care sunt legitimi în acest sistem și care au beneficii legitime, nu reevaluăm oameni, nu tăiem beneficiile meritate nimănui, dar avem cazuri de județe în care controalele au arătat că sunt până la 25% și chiar peste 25% dintre dosarele evaluate din eșantioane sunt cu semne clare de fraudă”, a menționat ministrul.

Întrebat cum vor fi reduse cheltuielile fără concedieri, ministrul a oferit exemplul unei economii imediate, prin relocări.

„Suntem aproape de finalul procedurii, e doar o chestiune de timp, nu de documente sau de altceva, prin care renunțăm la o chirie de 30.000 de euro, pe care o plătea lunar ministerul pentru un sediu din București. Putem să ne relocăm colegii în alte spații, cu respectarea drepturilor lor la condiții de muncă decente, nu altfel și să renunțăm la acea chirie (...). Era un sediu al Ministerului Muncii, moștenit de la Ministerul Familiei, dar Ministerul Muncii, spre deosebire de fostul Minister al Familiei, are suficiente spații”, a mai declarat Florin Manole.

Manole a menționat și o decizie de reorganizare a activității externe.

„Am mai făcut o economie. Am avut un atașat de muncă la Dubai. Era un pic neadecvat, având în vedere numărul de cetățeni români care lucrează în zonă. Avem însă foarte mulți cetățeni români care lucrează, de exemplu, în Marea Britanie și am putut să realocăm resursa umană dintr-un loc unde era poate mai puțină nevoie, cu siguranță era mai puțină nevoie, Dubai, într-un loc în care era și este mult mai multă nevoie de suport pentru comunitatea românească ce lucrează în străinătate, în Marea Britanie, la Londra, în cazul acesta”, a declarat acesta.

Întrebat despre tensiunile din coaliție și posibile rupturi politice în contextul reformei administrației, ministrul a respins ideea că PSD blochează reformele.

„Noi nu am intrat în această coaliție pentru a o rupe. PSD nu blochează reformele. Vă dau exemple numeroase, dacă vreți. Vorbim de pensii Pilon II, Ministerul Muncii, reformă care nu a fost blocată, legislație adoptată acum câteva săptămâni. Vorbim de pensiile magistraților, Ministerul Muncii și Ministerul Justiției. Vorbim de reforma în Sănătate, domnul ministru Rogobete. Deci nu, nu blocăm reformele, însă există teme pe care considerăm că e nevoie să măsori de mai multe ori, înainte să tai și e evident că există mari diferențe între comunități locale, în zone diferite, cu dezvoltare economică diferită, cu capacitate administrativă sau financiară diferită, nu poți să zici tai de peste tot identic, pentru că nu sunt situații identice”, a mai declarat ministrul Muncii.

