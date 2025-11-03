Guvernul a găsit „soluția” pentru bugetarii care vor fi dați afară: încadrarea lor pe posturi în privat, destinate străinilor. Turcan a ieșit la atac

România ar urma să primească în 2026 cu 10.000 mai puțini muncitori străini. Bugetarii care vor fi concediați vor fi introduși în „economia reală”, deci la privat, speră un ministru PSD.

Numărul de noi permise de muncă emise pentru străini va fi de 90.000, în loc de 100.000, așa cum era stabilit inițial, susține PSD-istul Florin Manole, de la Ministerul Muncii.

„Acum avem stabilit de anul trecut pentru anul acesta un contingent de 100.000. Pentru anul viitor trebuie să venim cu un act normativ care să spună care este contingentul. Din cauza faptului că în administrație se întrevăd disponibilizări...A spus premierul că va trebui să se reducă personalul de exemplu în administrația locală. Eu din Ministerul Muncii nu știu pe cine aș putea să disponibilizez (...)

Premierul a decis 90.000 de lucrători străini. A încercat o soluție de echilibru între opinia patronatelor și opinia Ministerului Muncii. Noi voiam să scădem la 75.000, patronatele voiau să crească la 150.000. Premierul a zis 90.000. E o soluție echilibrată și decentă, cu atât mai mult cu cât putem să revizuim această cifră oricând pe parcursul anului viitor în sus sau în jos”, a transmis Manole, potrivit Antena 3.

Însă măsura este controversată. Fostul ministru Raluca Turcan, de la PNL, crede că Manole își face scenarii fără vreun fundament solid.

„Reducerea contingentului de muncitori străini cu argumentul că astfel se eliberează locuri pentru persoanele concediate din sectorul public va genera la început amuzament, iar ulterior dezamăgire.

Nu îmi pot imagina cum o persoană care ar câștiga 7.500 de lei sau mai mult într-o companie de stat, se va angaja să lucreze în ferme de animale, în menaj, în confecții sau în livrare de mâncare pentru salariul minim pe economie.

Companiile românești au o nevoie acută de forță de muncă. Unele companii românești se pregătesc să își mute activitatea în alte țări, pentru că nu mai pot aduce din afară forța de muncă ieftină necesară.

Economia nu se reconfigurează prin decizii politice hazardate. Este limpede și vizibil că anumite domenii au început să fie populate de cetățeni străini tocmai pentru că acestea nu au mai fost atractive pentru români. Din perspectiva salariilor sau a domeniilor de activitate”, a notat pe Facebook, Turcan.

Fostul ministru al PNL crede că vocea mediului privat trebuie să fie ascultată mai mult de Executiv.

„Mai mult, patronatele au cerut - și pe bună dreptate – majorarea contingentului de muncitori străini la 150.000 pentru anul 2026, tocmai pentru a acoperi deficitul real de forță de muncă din economie. În loc să asculte mediul de afaceri, pare că se preferă o măsură populistă, care va genera blocaje în sectoare vitale. Această abordare nu e una pro-business.

Reducerea contingentului de muncitori străini e o lovitură dată exact acelor firme care încă mai produc și plătesc taxe.

Nu pot să înțeleg de ce nu înțelegem să ascultăm odată și mediul de afaceri, să facem politici bune și pentru ei pentru că asta înseamnă mai multe locuri de muncă, mai bine plătite, nu doar prosperitatea celor care dețin afacerile – așa cum auzim uneori. Așa funcționează capitalismul și economia de piață, iar România are nevoie de o strategie deșteaptă a muncii, nu de gesturi de imagine care nu vor produce niciodată rezultatele așteptate”, a completat Raluca Turcan.

