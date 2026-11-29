Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, spune că România are nevoie de mai multe locuințe accesibile, dar atrage atenția că trebuie să ne asigurăm că această inițiativă răspunde și nevoilor persoanelor care nu își permit o locuință nici măcar la un preț redus.

„Trebuie să investim în prevenirea evacuărilor forțate și să oferim alternative locative adecvate, astfel încât persoanele afectate să nu rămână fără adăpost. Este esențial să evităm concentrarea familiilor vulnerabile în zone izolate. Ce s-a întâmplat în zona Pata Rât din Cluj-Napoca este un exemplu al modului în care relocarea familiilor de romi în zone izolate poate accentua segregarea”, a scris acesta într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Declarațiile ministrului Muncii vin după reuniunea informală a miniștrilor responsabili pentru domeniul locuirii de la Dublin.

Florin Manole mai anunță că în cadrul întâlnirii bilaterale pe care a avut-o cu Li Andersson, președinta Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din Parlamentul European, aceștia au vorbit despre necesitatea integrării tinerilor în câmpul muncii, dar și a femeilor, persoanelor cu dizabilități și a romilor.

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