Doliu în fotbalul românesc: a murit Florin Marin / FRF: "Pierdere uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră"

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 00:41
207 citiri
Florin Marin, cel poreclit Flocea, a murit la 72 de ani FOTO Facebook FC Arges

Fostul jucător și antrenor Florin Marin s-a stins din viață, joi seară, la vârsta de 72 de ani. În ultimele clipe din viață a luptat cu o boală nemiloasă

Născut la data de 19 mai 1953 în București, Florin Marin a jucat ca fundaș central, evoluând pentru echipe precum Rapid București, Steaua București, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu. În primul eșalon a acumulat peste 280 de meciuri în campionat, fiind de asemenea component al echipei naționale U21.

Ca antrenor, cel poreclit Flocea a condus numeroase cluburi din Liga 1 și Liga a doua, a fost antrenor principal la echipa națională Under 21 și antrenor secund la prima reprezentativă.

“Din totalul de 324 de meciuri în prima divizie, Florin Marin a jucat 174 la Steaua București.

Pentru echipa noastră a evoluat din 1976 și până în 1984 și a marcat trei goluri. Rolul său era însă acela de a opri atacurile adverse, jucând pe postul de fundaș central. A câștigat un titlu și o Cupă a României în tricoul Stelei. A îmbrăcat de cinci ori și tricoul echipei naționale a României”, precizează Steaua București.

În ultimele clipe din viață a luptat cu o boală nemiloasă, menționează CSA Steaua, care transmite condoleanțe familiei lui Florin Marin.

FRF a transmis condoleanțe familiei, precizând că este o pierdere uriașă pentru comunitatea fotbalistică.

“Federația Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin. Pierderea sa este una uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră.

Florin Marin s-a stins în această seară după ce în ultimele două săptămâni fusese internat în stare critică la Secția de Terapie Intensivă.

Dumnezeu să-l odihnească!”, notează federația.

Și FCSB, Dinamo, Farul și Poli Timișoara transmit condoleanțe.

“Astăzi a plecat dintre noi, la vârsta de 72 de ani, fostul mare fotbalist și antrenor Florin Marin. Clubul nostru transmite condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul FCSB.

“Astăzi ne-a părăsit Florin Marin, fostul antrenor al echipei noastre. Cu o carieră de fotbalist legată în mare parte de Rapid și Steaua București, acesta a petrecut ulterior peste treizeci de ani ca antrenor principal la formații din primele ligi ale României.

Pe Poli a antrenat-o în sezonul 2015-2016, perioadă în care a obținut și o victorie memorabilă împotriva celor de la FCSB grație reușitei lui Javier Hernandez, în fața a peste 20.000 de spectatori.

Sincere condoleanțe familiei și apropiaților”, a notat și Poli Timișoara în social media.

“Farul Constanța anunță cu regret decesul fostului antrenor al echipei noastre, Florin Marin. Acesta a pregătit formația noastră în perioadele iulie 1992 - iunie 1994, ianuarie 1995 - iunie 1996 și ianuarie - iunie 1999. Condoleanțe familiei!”, a scris Farul pe Facebook.

“Odihnă veșnică, Florin Marin!

Astăzi, la vârsta de 72 de ani, s-a stins din viață fostul fotbalist și antrenor român Florin Marin.

De-a lungul carierei sale, acesta a condus și clubul nostru, în două rânduri: în prima parte a sezonului 2002–2003 și în a doua parte a sezonului 2005–2006.

Clubul Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, este mesajul FC Dinamo.

