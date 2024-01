Tânărul român care a fost căsătorit cu un vicar britanic, în vârstă de 81 de ani, are un nou logodnic în Germania

Florin Marin, românul în vârstă de 30 de ani, care a fost căsătorit cu un vicar britanic cu 54 de ani mai în vârstă decât el, are un nou logodnic și duce o viață de lux după ce a moștenit averea de 150.000 de lire sterline a fostului său soț pensionar, care a murit la trei ani după nunta lor.

Florin Marin a rămas cu o pensie lunară de 2.000 de lire sterline, 150.000 de lire sterline în cont plus 100.000 de lire sterline în proprietăți atunci când fostul preot Philip Clements a murit la vârsta de 81 de ani în 2020.

Apoi l-a întâlnit pe spaniolul Jeronimo Jesus de Vega și a fost cu el timp de aproape doi ani - înainte de a trece la Giovanni Messina, în vârstă de 53 de ani, patronul unui hotel germano-italian.

Vorbind din Baden-Baden, Germania, unde locuiește cu noul său partener, Marin a declarat pentru Dayli Mail: „Da, sunt logodit, dar nu sunt sigur că mă voi căsători – i-am promis lui Philip că nu mă voi căsători din nou.

„M-am logodit pentru că îmi place să am un inel pe deget și îmi plac cadourile, dar Philip a fost un bărbat atât de drăguț, mă gândesc la el tot timpul și nu este niciodată departe de gândurile mele. Nu am o poză cu Philip aici în casa nouă, dar în România am multe poze cu el. I-am spus lui Giovanni totul despre el și Jeronimo când ne-am întâlnit și a spus că nu-i pasă, a spus că trecutul este trecutul și viitorul este al nostru. Am deschis computerul și i-am arătat totul despre trecut și a spus că nu-i pasă, ceea ce contează acum eram noi și noua noastră viață împreună. Dar îmbătrânesc acum, voi împlini 31 de ani în vară, așa că sunt un sugar daddy junior, încep să am părul grizonat acum“.

Preotul Clements, din Eastry, Kent, s-a mutat în România pentru a fi cu Florin în 2017, dar a murit în spital trei ani mai târziu.

Diferența lor de vârstă a făcut ca relația să ridice semne de întrebare, iar cei doi au apărut chiar în fosta emisiune a lui Jeremy Kyle de la ITV.

S-au despărțit pentru scurt timp în timp ce Florin a avut un nou partener spaniol înainte de a se întoarce la vicar.

Phlip Clements a slujit ca preot timp de 50 de ani la biserica anglicană, dar s-a retras înainte de a se căsători cu modelul român.

Relația i-a înfuriat pe cei doi frați ai lui Philip, Brian și Tony, care nu au fost primiți la înmormântarea fratelui lor după ce l-au numit pe Florin „vânător de averi”.

Clements vânduse o casă de 215.000 de lire sterline în Sandwich, Kent, pentru a cumpăra un apartament în capitala României, București, și a transferat proprietatea pe numele noului său soț.

Clements s-a mutat de curând în România, înainte de a se îmbolnăvi în mai 2020 și a fost dus la un spital din București după ce a rămas fără medicamente în timpul pandemiei de coronavirus.

În ciuda testării negative pentru Covid-19, fostul preot a murit peste noapte, pe 31 mai, fără a putea primi vizitatori din cauza restricțiilor de izolare.

Marin a spus la acea vreme că era supărat de moartea lui Clements, dar că două zile de doliu „sunt de ajuns” și că răposatul său soț nu ar vrea să fie trist.

El a mai spus că Phlip Clements a refuzat să meargă la spital timp de câteva zile - făcând febră și fiind dezorientat - înainte ca Marin să insiste să-l ducă acolo.

Marin și-a întâlnit noul partener în urmă cu 18 luni și a făcut naveta inițial între domiciliul din România și Baden-Baden, dar acum s-a mutat definitiv în Germania.

Profilul său de pe rețelele de socializare este plin de petreceri la care cei doi au luat parte împreună în ultimele luni, inclusiv Crăciunul în stațiunea de schi elvețiană Gstaad.

Marin a spus săptămâna aceasta: „În ultimele luni am fost atât de ocupat, am avut Crăciunul în Elveția și apoi vara trecută am fost la Lacul Como și Veneția și am fost în Mallorca de două ori.

„Am vacanțe extravagante, poate prea multe. Mi-am cunoscut noul partener pe Planeta Romeo, este o aplicație gay – seamănă puțin cu Jeronimo și suntem împreună de 18 luni. Au un aspect similar și au o vârstă foarte apropiată, dar sunt foarte diferiți. Giovanni este un bărbat drăguț și sunt foarte îndrăgostit. Ne-am întâlnit când eram puțin slăbit și sufeream de anxietate – nu pot rămâne văduv toată viața, și am vorbit două luni înainte de a ne întâlni în persoană,” a povestit Florin.

El a precizat că lucrează la hotelul pe care partenerul său îl conduce în Baden-Baden, adăugând: „Intervievez oameni și angajez personal – și lucrez în bucătărie. Giovanni spune că trebuie să câștig niște bani pentru a-mi plăti luxul și vacanța și că nu am mare lucru de făcut în timpul zilei, așa că sunt bucuros să-l ajut”.

Vorbind despre Jeronimo, el a adăugat: „Pur și simplu a devenit foarte gelos spre final și pur și simplu nu am mai făcut clic - a devenit foarte strict cu viața.

„S-a îmbolnăvit și apoi a făcut un atac de cord, apoi am încercat să repar lucrurile, dar apoi am devenit anxios și m-a împins prea mult și i-am spus că nu pot sta cu el și s-a terminat.