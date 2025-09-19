Florin Marin, răpus de o boală cruntă: ”Îl vedeai cum se topește. Dacă ajunsese de la 110 kilograme la 40...”

Fostul jucător şi antrenor Florin Marin a încetat din viaţă, joi, la vârsta de 72 de ani, au anunţat Federaţia Română de Fotbal şi mai multe cluburi la care a activat.

''Federaţia Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin. Pierderea sa este una uriaşă pentru comunitatea fotbalistică din ţara noastră. Florin Marin s-a stins în această seară după ce în ultimele două săptămâni fusese internat în stare critică la Secţia de Terapie Intensivă'', se arată în comunicatul FRF.

Născut la data de 19 mai 1953 în Bucureşti, a jucat ca fundaş central, evoluând pentru echipe precum Rapid Bucureşti, Steaua Bucureşti, FC Argeş, Gloria Buzău şi Inter Sibiu. În primul eşalon a acumulat peste 280 de meciuri în campionat, fiind de asemenea component al echipei naţionalei U21.

Florin Marin a jucat 174 de partide la Steaua Bucureşti, pentru care a evoluat din 1976 şi până în 1984, marcând trei goluri. A câştigat un titlu şi o Cupă a României în tricoul Stelei. A îmbrăcat de cinci ori şi tricoul echipei naţionale a României.

A fost de asemenea, fost antrenor principal la echipa naţională Under-21 şi antrenor secund la prima reprezentativă.

Printre cei care au comentat dispariția lui Florin Marin s-a numărat și cunoscutul impresar Giovanni Becali.

„Dumnezeu să-l ierte! L-am cunoscut, vai de capul meu. Am jucat tenis cu piciorul cu el, când era fotbalist. Jucam fotbal în Parcul Herăstrău, jucam tenis de picior pe bani. Îmi lua banii, mai ciupeam și eu. Jucam și la dublu. Îmi lua banii pentru că eu fugeam mai ușor, el mai mult, trebuia să alerge 3 ore pe zi. Dumnezeu să-l ierte, am avut prietenie mare cu el, glume.

Nu numai că a antrenat, a fost și jucător. Eu îl cunosc de la 19 ani. Mai avea 40 de kilograme, incredibil, știam că suferă. Nu era amărât, nu a fost niciodată. El are și un ginere capabil. Nu mai putea, dacă ajunsese de la 110 kilograme, la 40 de kilograme. Îl vedeai cum se topește. El mai știa de el acum când a murit?

A avut boală, a avut cancer de oase, l-a topit. Asta e. Era un om glumeț, pus pe șotii, pe bancuri. Te întâlneai cu el, îți spunea toate informațiile, tot ce era în lumea din spate a fotbalului. Știa tot, toate culisele, de ăla, de ăla. Am avut o prietenie frumoasă cu el. Și cu el, și cu Pițurcă. Cel mai bun prieten al lui a fost Pițurcă”, a spus Giovanni Becali la Fanatik.ro.

