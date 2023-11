Primul antrenor care a refuzat să preia Dinamo. "Nu pot să trec peste asta"

Dinamo Bucureşti a rămas fără antrenor după demisia lui Ovidiu Burcă și a încercat să îl aducă pe Florin Maxim, antrenorul de la Corvinul Hunedoara.

Maxim a refuzat însă oferta ”câinilor”, deoarece îşi doreşte să continue proiectul în care este angrenat de mai mulţi ani la formaţia hunedoreană.

”M-au sunat cei de la Dinamo şi le mulţumesc pentru asta. Eu însă sunt angrenat aici unui proiect. Sunt deja de câţiva ani, am încrederea tuturor şi în plus mai am un an şi jumătate de contract. Mi-am dat cuvântul aici. Nu pot să trec peste asta. Repet, mulţumesc celor de la Dinamo că s-au gândit să mă sune şi le doresc succes”, a declarat Florin Maxim, conform GSP.ro.

Florin Maxim a reuşit să promoveze alături de Corvinul Hunedoara şi ocupă locul doi în Liga a 2-a. Clubul fiind de drept public nu are drept de promovare în Superligă.