"Florin Mergea, prima infrangere la Turneul Campionilor"

Florin Mergea si indianul Rohan Bopanna au incheiat grupele Turneului Campionilor cu o infrangere.

Perechea romano-indiana a cedat in fata italienilor Simone Bolelli si Fabio Fognini, scor 6-4, 1-6, 10-5.

Dupa un prim set echilibrat pierdut, Mergea si Bopanna si-au revenit si au luat clar setul secund cu 6-1.

In supertie-break, adversarii din Italia au fost mult mai concentrati si au obtinut victoria.

Florin Mergea isi va afla adversarii din semifinale vineri, in functie de rezultatele din cealalta grupa.

Sportivul nostru si Bopanna incheie grupa cu doua victorii si o infrangere.

Mergea/ Bopanna - Bolelli/ Fognini 4-6, 6-1, 5-10

15:15 - Fognini si Bolelli se impun la super-tiebreak si castiga!

15:05 - Set clar pentru mergea si Bopanna, care trimit meciul in super tie-break.

14:50 - Break pentru Mergea si Bopanna, care au reintrat in acest meci.

14:43 - Fognini si Bolelli castiga primul set.

14:33 - Mergea si Bopanna par ca nu sunt foarte concentrati pentru aceasta partida si raman la un break in spatele italienilor.

14:14 - Break in primul game pentru italieni.

14:12 - Incepe partida!

14:05 - Sunt deja in arena cei patru jucatori, se executa miscarile de incalzire.

INFO: Florin face pereche la Turneul Campionilor cu indianul Rohan Bopanna.

INFO: Mergea si Bopanna au castigat primele doua meciuri de la Londra, calificandu-se deja in semifinale, in timp ce adversarii lor, Simone Bolelli si Fabio Fognini, au fost invinsi in ambele dispute.

INFO: La TV, partida poate fi urmarita pe postul DigiSport.

