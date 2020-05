Florin Mergea s-a reorientat in pauza cauzata de pandemia de coronavirus

Ziare.

Mergea, care cu numai o saptamana inainte de startul pandemiei ajunsese pana in finala turneului de la Pau, s-a reorientat in aceasta perioada si s-a inscris in competitiile pe simulatoare auto. In weekend, fostul numar 7 mondial la dublu a obtinut prima sa mare victorie in campionatul national de curse pe circuit virtual, invingand nume mari atat din sim racing, cat si din motorsportul real.Mai mult, tenismenul este pe locul 2 in clasamentul general cu numai trei etape inainte de finalul sezonului si este unul dintre favoritii din lupta la titlu. Primii trei clasati din topul celor care nu au concurat in viata reala, vor primi cursuri de pilotaj sub conducerea unui campion de raliuri."La inceputul sezonului ma gandeam doar sa vad cum evoluez, sa imi testez aptitudinile, dar in ultima perioada am petrecut multe ore in simulator, m-am antrenat si e normal sa ma gandesc la o astfel de reusita", a spus Mergea, care a descoperit simulatoarele in urma cu cativa ani.Acesta a facut si o dezvaluire, spunand ca motorsportul este marea sa pasiune, desi a facut performante memorabile in tenisul romanesc. "Cu fiecare ocazie am spus ca motorsportul este marea mea pasiune, dar in copilarie nu imi permiteam acest lucru. In acelasi timp, datorita tenisului, am ajuns in acest punct, sa imi permit un simulator si sa particip in astfel de campionat. Nu cred ca as schimba nimic fata de ce a fost", a mai afirmat Mergea.Aflat la prima editie, Campionatul National Digital de Circuit Betano a strans peste 150 de concurenti, gameri si piloti profesionisti, care concureaza din simulator. Dupa 5 etape, lider este fostul pilot de anduranta, Dragos Simion (126p), urmat de Florin Mergea (116p) si de gamerul Claudiu Clima (115p).