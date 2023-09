Fostul portar al echipei naționale va fi antrenat de un român. Unde va juca după șase ani petrecuți în Cehia

Portarul Florin Niţă, titual al echipei naționale până în urmă cu un an și jumătate, va semna cu Gaziantep, echipa din Turcia antrenată de Marius Şumudică.

„Am avut nişte discuţii cu Cătălin Liţă (n.r. – impresar), care mi-a spus despre această ofertă. Am fost foarte bucuros şi fericit, pentru că nu am aşteptat degeaba. Campionatul turc este unul net superior celui de la noi şi contează numai să-mi fac treaba. Am purtat nişte discuţii şi cu echipe din România, dar cam atât.

Cu domnul Şumudică nu am mai lucrat până acum, dar din ce am înţeles de la foşti colegi este o persoană foarte ok şi sper să ne înţelegem bine. Ştiu ce s-a întâmplat la Gaziantep, dar în viaţă mergi unde eşti dorit şi trebuie să mai faci şi nişte sacrificii.

Maxim este un băiat cu care m-am înţeles bine la echipa naţională şi mă bucur că ne întâlnim aici. Fiecare îşi doreşte să dea 100% pentru ca, împreună, să salvăm echipa de la retrogradare”, a declarat Niţă pe aeroport, înainte de plecarea spre Turcia.

După șase ani petrecuți în Cehia, Niță speră, ca prin transferul în Turcia, să se întoarcă și la echipa națională.

„Niciodată nu mi-am luat gândul de la echipa naţională şi nici nu voi face acest lucru. Pentru orice jucător cred că e importantă echipa naţională, să ajungi acolo şi să dai totul pentru ţara ta şi pentru tine, în primul rând.

Trebuie să luăm maxim de puncte, ca să ne putem atinge visul de a ajunge la un turneu final. Putem ajunge acolo, am încredere în toţi băieţii şi în Mister. Ştiu cum pregăteşte aceste două meciuri şi cu siguranţă vom lua maxim de puncte, eu aşa cred”, a mai declarat Niţă.

