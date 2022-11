Florin Piersic junior a făcut mărturisiri sincere despre viața sa personală.

Actorul a spus lucrurilor pe nume despre relația rece pe care o are cu tatăl său, Florin Piersic.

Florin Piersic junior a povestit cu lux de amănunte despre întâmplarea care a produs ruptura dintre el și părintele său.

Se întâmpla în 2004, la premierea unui film, atunci când Florin Piersic a declarat că nu prea a înțeles nimic din proiectul cinematografic făcut de fiul său.

"Ruptura s-a produs treptat, dar au fost și momente bruște. A fost un moment în care, la Fix Alert, am făcut o conferință de presă și eu credeam foarte mult în momentul acela în filmul ăla și în toată echipa. Toți cei care lucraserăm la filmul acela eram ca o familie.

El a venit și a făcut cumva bășcălie și cred că acela a fost un moment de ruptură pentru că m-a durut. Ciudat e că el nu și-a dat seama că îl lovește pe propriul lui fiu.

În 2004 nu aveam copii, acum am copii și îmi e foarte greu să înțeleg cum poți să îți lovești copilul. E greu de înțeles și aici intervine competiția de care vorbeam. E adevărat că filmul Fix Alert nu este un produs perfect. E perfectibil și așa va rămâne. Nu mă așteptam ca el să fie în zona lui de interes. M-a șocat gestul, numai că l-am iertat. L-am iertat și eu rămân cu lucrurile bune.

Ads

Faptul că noi doi nu putem comunica e un lucru cu care eu m-am obișnuit și rămân cu niște mesaje pe care le am pe casete audio de la 22 – 23 de ani. Aveam un robot telefonic și el vorbea cât voia. El fiind un vorbitor îmi vorbea și îmi spunea vrute și nevrute. Am mesajele acelea și am promis că le voi mai asculta când voi avea 80 de ani. Am zis că dacă nu se vor demagnetiza casetele alea, le ascult la 80 de ani pentru că el nu va mai fi în viață, iar eu am să fiu un moș care ascultă ce spunea taică-su și râde.

O să îmi scot proteza, o pun acolo și mă distrez. Alea sunt niște momente mișto pentru că atunci el avea putere de idol. În toate mesajele alea se juca, vorbea tâmpenii, erau multe comentarii de ale lui și erau făcute haios doar pentru mine. Nu asculta prea mult ce aveam de spus, dar știa că eu ascult și îl bucura lucrul acesta așa că îmi lăsa niște mesaje. În ziua de azi comunicarea nu mai există", a spus actorul, la emisiunea "40 de Întrebări cu Denise Rifai".

Florin Piersic junior este fiul unor mari actori ai scenei românești, Florin Piersic și Tatiana Iekel.

Ads