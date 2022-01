Cea mai tristă aniversare pentru Florin Piersic: ”Se va retrage în singurătate”. Ce s-a întâmplat de ziua de naștere a actorului

Celebrul actor român Florin Piersic a împlinit joi, 27 ianuarie, vârsta de 86 de ani, zi în care a fost nevoit să participe la înmormântarea unui bun prieten, epigramistul clujean Eugen Albu.

Ceea ce trebuia să fie o sărbătoare pentru Florin Piersic s-a transformat în mod neașteptat într-un motiv de tristețe. Astfel, chiar în ziua în care a împlinit 86 de ani, Florin Piersic s-a afișat împietrit de durere, conducându-l pe ultimul drum pe Eugen Albu, de care îl lega o strânsă relație de prietenie.

Starea emoțională a lui Florin Piersic a fost descrisă de un apropiat al actorului, Ovidiu Purdea Someș.

„M-a luat de braț și mi-a zis: ”Astăzi, ziua mea, i-o dăruiesc lui Eugen Albu. Am să mă retrag undeva în singurătate, să mă rog pentru el, mă rog pentru voi, mă odihnesc și apoi va veni o altă zi””, a spus acesta la Antena 3.

"E cea mai tristă veste pe care am primit-o. Eu m-am întors din Germania, unde am avut două spectacole și atât de fericit ar fi fost Eugen Albu să fi știut că am jucat acolo și că publicul din Germania m-a primit extraordinar. Cum se poate ca eu să vin aici și să mă întâlnesc cu Albu în felul ăsta?! El care era unul din cei mai buni, poate cel mai bun, cel mai devotat, cel mai generos prieten pe care l-am avut eu. În loc să petrecem împreună, pentru că astăzi împlinesc și eu o grămadă de ani, eu trebuie să îl conduc pe el pe ultimul lui drum", a declarat Florin Piersic pentru România TV.

