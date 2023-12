Florin Piersic a dezvăluit, după zeci de ani, unul dintre secretele vieții lui

Unul dintre lucrurile pe care Florin Piersic, acum în vârstă de 87 de ani, le-a ținut ascunse este faptul că a înfiat o fetiță, în urmă cu foarte mulți ani.

Episodul din viața marelui actor a fost dezvăluit de omul de televiziune Dan Negru, care l-a făcut public.

„Las aici povestea lui Florin de Crăciun. A ținut-o ascunsă zeci de ani, pentru că binele se face în liniște! Povestea fetiței pe care a înfiat-o demult… Florin e unul din oamenii de la care am învățat că nu rămâne nimic după noi decât bunătatea! Fii bun! Doar asta rămâne…”, a scris Dan Negru pe rețelele de socializare, unde a distribuit un fragment din interviul de colecție.

Florin Piersic, care are doi copii legitimi, Florin jr. (55 ani) și Daniel (47 ani) a fost impresionat de drama unei fetițe pe care a văzut-o în timpul filmărilor.

„Stătea și se uita la mine. Și eu o sesizam. Frumușică, parcă era un cap de-al lui Grigorescu. Am în imagine câțiva dintre pictorii români care au făcut tablouri pe care eu nu pot să le uit niciodată.

Și mă uitam la ea, avea și o băsmăluță. Mă urmărea chipul ei. I-am spus pe tine cum te cheamă? ‘Maria’. Zic: ‘Măriucă dragă, extraordinară ești, dar de ce te uiți așa la mine?’. ‘Pentru că vă iubesc!’. ‘Mă iubești pe mine? De ce?’. ‘Nu știu, dar vă iubesc mult’. (…) I-am spus: ‘unde locuiești, ce fac părinții tăi?’. ‘Nu mai am părinți’. ‘Cum?’. ‘Mama a căzut de pe un car cu fân și a făcut o boală, nu a mai putut să o salveze nimeni. După două săptămâni, a murit și tata’. ‘Și tu unde stai?’. ‘Stau la o mătușă’. (…) Și ne-am dus la ea. Fetița mi-era foarte dragă. Eu am avut o soră care s-a pierdut, în 42. Vreau să fac ceva pentru fetița asta. Zic: ‘vreau să o înfiez’. Dragilor, e foarte important ce vă spun acum. Atunci, așa am simțit că vreau să o înfiez”, a relatat Florin Piersic, în cadrul interviului cu Dan Negru.

