Florin Piersic are 87 de ani

Florin Piersic, unul dintre cei mai mari actori din istoria României, se bucură și la 87 de ani de aprecieri.

Farmecul lui irezistibil, care l-a făcut să aibă un succes uriaș la femei, este certificat și de colega acestuia Rodica Mandache, în vârstă de 80 de ani. Aceasta a vorbit despre cel cu care a împărțit scena în piesa „Visul unei nopți de vară”, oferindu-i titulatura de „semizeu”.

Întrebată despre relația bună de prietenie dintre ea și Florin Piersic, ea a mărturisit cei doi nu sunt legați de sentimente de prietenie, ci mai degrabă o „dragoste fierbinte”.

„Nu e prietenie, este chiar o dragoste fierbinte. Florin Piersic nu seamănă cu ceilalți oameni, este un semizeu. Dacă o actriță era partenera lui i se întâmpla ceva nebănuit. Toate partenerele lui au strălucit pentru că el le era alături.

Până să joc cu el în „Visul unei nopți de vară” eram o actriță bună, drăguță, cu viitor. Unii spuneau că sunt și talentată. După ce am jucat cu el pur și simplu am fost ridicată sus, la etajul cel mai înalt, și acolo am rămas datorită piesei. Viața mea s-a schimbat”, a declarat Rodica Mandache, potrivit unica.ro.

Rodica Mandache a jucat în zeci de piese de teatru, în filme reper pentru cinematografia românească. Ea a fost căsătorită timp de 13 ani cu unul dintre cei mai talentați fotografi ai vremii, Aurel Mihailopol. Era cunoscut ca ”fotograful desculț” datorită nonconformismului său. La 54 de ani, acesta a murit de cancer la plămâni, iar Rodica Mandache a devenit văduvă la doar 39 de ani. Fetița lor, Diana, avea 5 ani și a aflat abia peste un an că tata nu mai este. Fiica Rodicăi Mandache este acum un regizor de succes.

