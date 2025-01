Iubirile lui Florin Piersic. Cine este actrița care i-a fost amantă mulți ani: ”Am fost într-un amor nebun. Luni întregi am plecat cu ea în deplasări”

Florin Piersic a fost și este unul dintre cei mai iubiți actori români, însă nu doar în ceea ce privește talentul său. Starul din cinematografie a fost curtat și plăcut de multe femei frumoase și a avut numeroase iubite, indiferent că era căsătorit sau nu.

Așadar, Florin Piersic este cunoscut nu doar pentru talentul său actoricesc, ci și pentru farmecul său, care i-a adus numeroase admiratoare de-a lungul timpului.

Căsătorit de trei ori, Florin Piersic s-a aventurat în relații cu diferite artiste fără să-i pese prea mult de gura lumii. Nici măcar soțiile nu-l puteau ține în frâu.

Florin Piersic a fost căsătorit de trei ori și are doi copii.

Prima soție a lui Florin Piersic a fost Tatiana Iekel, cu care s-a căsătorit în 1960, actriță ca și el, iar împreună au avut un fiu, pe Florin Piersic Jr. Căsnicia lor a durat aproximativ 14 ani, divorțând în 1974.

„Nu a fost iubirea vieții mele. N-aș putea să spun asta. Iubirea vieții mele a început când aveam 13 ani și eram elevă la Iași. El a fost cea mai mare iubire a vieții mele și ne-am despărțit din cauza lui Florin. Este un om care ar fi trebuit să fie liber toată viaţa. Era un crai veşnic curtat. Se îndrăgostea de toate partenerele cu care juca, iar la un moment dat s-a îndrăgostit atât de tare de una dintre partenerele lui şi i-am spus că e mai bine să ne despărţim”, mărturisea Tatiana Iekel.

A doua soție a actorului a fost Anna Széles, o actriță de origine maghiară din România. Cei doi s-au căsătorit în 1975 și au împreună un fiu, Daniel Piersic, care locuiește în prezent în Austria. Mariajul lor s-a încheiat în 1985.

Actuala soție a lui Florin Piersic este Anna Torok, cu care este căsătorit din 1993, după o relație de 7 ani. Anna Torok nu face parte din lumea artistică și locuiește împreună cu actorul în Cluj-Napoca.

Ce alte mari iubiri a avut Florin Piersic

În timpul mariajului cu Anna Széles, Florin Piersic a avut o relație la vedere și cu actrița Gabriela Vlad. Cei doi s-au despărțit după o relație de 9 ani, în 1983, iar apoi actrița l-a cunoscut Marcel Werner, om de afaceri israelian, cu care s-a căsătorit și au împreună doi copii, pe Ana și Adela.

„Relația mea de dragoste cu Florin Piersic a durat din 1974, când eram studentă la IATC, și până în anul 1983, când l-am cunoscut pe tatăl copiilor mei, omul de afaceri Marcel Werner. Am fost 9 ani împreună și da, pot spune că am fost împreună foarte îndrăgostiți unul de altul, fără să fim într-o relație secretă, din contra pot spune, eram împreună foarte pe față, dar încercând să nu lovim alte sentimente, dar viața bate filmul și am pornit pe un alt făgaș, fără a mă căsători cu el, din păcate.

Dacă rămâneam cu el era vai de vieţişoara mea. Nu trebuie să crezi în pomii fructiferi, că ei împart fructele tuturor. Era un diavol frumos. Eu aveam 26 de ani, el 43. Astăzi este la fel de chipeş”, mai spunea actrița în 2020.”

Ultima dată când fosta actriță a vorbit de Florin Piersic a fost în 2021, când a spus că actorul a sunat-o de ziua numelui, însă nu a dorit să-i răspundă. Se întâmpla în 2020.

„Nu am mai vorbit cu Florin de 4-5 ani. Înainte vorbeam, ne vedeam la o cafea în țară sau când venea aici, în Israel. Ne vedeam ca amici! De 4-5 ani nu a mai dat niciun semn de viață.

Aaa! A sunat în noiembrie trecut, de Sfinții Mihail și Gavril. Am văzut numărul lui pe telefon, dar pur și simplu nu am vrut să răspund.

Mă uitam la telefon și chiar vorbeam cu glas tare: „Uite, nu vreau să-ți răspund!””, a mărturisit Gabriela pentru evz.ro.

Florin Piersic și Angela Similea

O altă dragoste intensă trăită de Florin Piersic a fost cea cu Angela Similea, însă actorul a recunoscut târziu relația cu celebra cântăreață. „Cu Angela am fost într-un amor nebun. Luni întregi am plecat cu ea în deplasări şi era imposibil să nu avem ceva, mai ales că Angela era foarte frumoasă şi dorită de toţi.

Era cel mai mare trofeu, cum ar fi Angelina Jolie acum. La început ne şicanam, apoi am început să ne apropiem din ce în ce mai mult, ne mai şi pipăiam, până ne-am cuplat de tot. A fost o lipitură în toată regula, o poveste de dragoste frumoasă, de care, acum, îmi aduc aminte cu plăcere”, spunea Florin Piersic.

Relația cu Cezara Dafinescu

O altă iubire trăită de actor a fost cea cu Cezara Dafinescu, căreia i-a cerut să se căsătorească cu el și să-și lase partenerul de viață.

„De-a lungul anilor, pe scenă, prin personajele noastre, ne-am iubit atât de intens încât acum, în viaţa de zi cu zi, nu ne-a mai rămas… decât… prietenia!

Dar prietenia este un stăpân tot atât de poruncitor ca şi dragostea… E mult mai mult, pentru că dragostea e risipitoare, dă şi ia cu amândouă mâinile. Prietenia e discretă, se mulțumește cu puţin. Dar acest… puțin e tot ce e mai bun pe lume! Un prieten adevărat te prinde de mână și îți atinge inima.

Oamenii ne iubeau atât de mult, încât şi atunci când eu, jucând-o pe Wanda, amanta lui Mircea – Florin Piersic, în Gaiţele, mă aplaudau, deşi n-ar fi trebuit, pentru că eu o satirizam pe amantă… în sală erau numai soţii, dar ele mă plăceau pe mine, într-un rol de amantă. (…) Florin mi-a cerut la un moment dat să-l las pe George (n.r. – soţul, George Motoi) şi să mă mărit cu el, dar eu râdeam şi nu l-am luat niciodată în serios!”, a mărturisit Cezara Dafinescu.

Toate aceste iubiri ale lui Florin Piersic s-au consumat în timpul celor trei căsătorii. Relațiile extraconjugale trăite de marele actor sunt mai multe la număr, după cum a spus, însă persoanele cu care a avut legături amoroase rămân anonime, nefiind vorba neapărat de persoane publice.

