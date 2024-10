Florin Piersic, în lacrimi la un canal de televiziune: „Trebuia să fiu acum într-o stea și să vă fac cu mâna” VIDEO

Îndrăgitul actor Florin Piersic, la 88 de ani, continuă să treacă printr-o perioadă de recuperare după o serie de complicații medicale cauzate de o infecție la genunchiul stâng. În prezent se află în stațiunea maghiară Hajdúszoboszló, Piersic a înregistrat un mesaj video emoționant, în care a împărtășit gândurile sale publicului din România.

„Sunt fericit pentru că sunt cu dumneavoastră și pentru că sunt mai bine decât cum am fost”, a declarat acesta, pentru Kanal D.

Florin Piersic vorbește despre cum rugăciunile și gândurile bune ale oamenilor l-au ajutat să depășească această perioadă grea. Actorul a povestit detaliile încercărilor prin care a trecut în ultimele luni și a mulțumit atât medicilor care l-au îngrijit, cât și tuturor celor care i-au fost alături. „Medicii îmi cer încontinuu să fac mișcare”, a explicat el, adăugând că această activitate îi este greu de realizat la vârsta sa, mai ales după o viață plină de mișcare: „Trebuia să fiu acum într-o stea și să vă fac cu mâna”.

Ads

Actorul a abordat cu umor și autoironie întrebarea privind întoarcerea sa pe scenă: „Nu știu, deci, să vă răspund dacă o să mă întorc pentru că vreau să revin în condiții foarte bune. Eu nu pot să vin în fața dumneavoastră șchiopătând și căutând un loc în care să mă așez”.

Experiența medicală a fost una traumatizantă pentru actor, care a simțit că are sprijin de sus. El a amintit de părinții săi și de sora sa, Lucia Piersic, care a murit tânără, subliniind: „Așa mi-a fost mie scris, am avut pe cineva, undeva... Sora mea, care mă iubea grozav... Sau părinții, pe care aș dori atât de mult să-i am alături de mine”.

Ads