Florin Piersic, mesaj impresionant la final de an, după ce a fost la un pas de moarte

Florin Piersic, în vârstă de 88 de ani, a avut un an greu din cauza problemelor de sănătate. Actorul a fost la un pas de moarte, iar familia se ruga să treacă și peste acest hop. Pozitiv și luptător, Florin Piersic a trecut printr-o intervenție chirurgicală după care s-a recuperat greu, însă a reușit să se pună pe picioare. Acum, la final de an, actorul are un mesaj clar pentru români.

Florin Piersic încurajează oamenii să iubească viața, să se prețuiască mai mult, să învețe să depășească problemele pe care le au cu mai multă răbdare și să nu uite că a fi român este o binecuvântare. Este urarea actorului la final de an, după ce a trecut prin mai multe momente grele.

„Trebuie să avem nici măcar răbdare, să avem curaj să trecem peste toate lucrurile. Iar tuturor românilor le spun cu toată inima și din tot sufletul meu să mai prindă curaj să putem să mergem înainte. Nu putem să pierdem ce avem noi mai frumos în noi. Pentru că noi românii suntem plini de poezie, de cântec, de speranță. Ăsta e un cuvânt pe care îl iubesc. Speranță și bucurie. Bucurie ar fi să mai trăim, să ne gândim la cei care ne-au părăsit și pe care nu o să îi uităm niciodată. Niciodată. Pentru noi au fost niște exemple”, a spus marele actor la Realitatea Plus.

Florin Piersic, actorul mult iubit care nu se poate desprinde de scenă

Florin Piersic, născut pe 27 ianuarie 1936 la Cluj, este unul dintre cei mai îndrăgiți și longevivi actori români. Părinții săi erau originari din Bucovina, mama sa fiind din Valea Seacă, iar tatăl său, Ștefan Piersic, un medic veterinar, din Corlata. Florin și-a petrecut copilăria în mai multe localități, printre care Corlata, Pojorâta și Cajvana, iar mai târziu în Cernăuți, înainte de a se muta la Cluj​.

Florin Piersic a absolvit Liceul pentru Băieți nr. 3 din Cluj și a continuat studiile la Academia de Teatru și Film din București. În 1959, s-a alăturat trupei Teatrului Național din București, unde a jucat în numeroase producții până la pensionarea sa în 1989. Debutul său pe scenă a fost în rolul lui Richard din piesa „The Devil's Disciple”​

Pe marele ecran, Florin Piersic a debutat în 1958 în coproducția franco-română „Ciulinii Bărăganului” și a apărut în peste patruzeci de filme, majoritatea realizate în perioada regimului Ceaușescu. Actorul este cunoscut pentru rolurile sale eroice.

În ceea ce privește viața personală, Florin Piersic a fost căsătorit de trei ori: prima soție a fost Tatiana Iekel (1962-1974), cu care are un fiu, Florin Jr.; a doua soție a fost Anna Széles (1975-1985), cu care are un alt fiu, Daniel; iar din 1993 este căsătorit cu Anna Török.

Florin Piersic a primit numeroase distincții de-a lungul carierei sale, inclusiv Ordinul Meritul Cultural în 1967 și Ordinul Steaua României în 2016. A fost votat pe locul 51 în top 100 cei mai mari români și a devenit cetățean de onoare al orașului Oradea în 2008. În 2009, a fost onorat cu premiul pentru întreaga carieră la Festivalul Internațional de Film Transilvania​.

