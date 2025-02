Fosta noră a Angelei Similea a provocat un scandal după ce a acuzat-o pe artistă de idila cu Florin Piersic. „Să-i fie rușine pentru astfel de mizerii”

Angela Similea și Florin Piersic au format un cuplu artistic de excepție în anii '70 și '80, cucerind inimile publicului. Chimie incontestabilă dintre ei a alimentat numeroase speculații conform cărora relația lor ar fi depășit limitele profesionalului. Bianca Cristinoiu-Jones, fosta noră a cântăreței, a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre presupusa idilă dintre aceștia.

Bianca Cristinoiu susține că Angela Similea l-a iubit cel mai mult pe Florin Piersic

Relația dintre Bianca Cristinoiu și Angela Similea a fost tensionată de-a lungul anilor. Potrivit fostei nurori, unul dintre motivele divorțului dintre Angela Similea și Jan Hilgen a fost dragostea artistei pentru Florin Piersic.

„Imediat după divorțul de Angela, Jan ne-a vizitat în SUA pe mine și pe mama, stând la noi în casă câteva zile. Era tare supărat și țin minte că ne-a spus următoarele despre motivele divorțului:

Am suportat faptul că m-a înșelat cu Florin Piersic și am înțeles-o, pentru că pe Piersic l-a iubit cel mai mult, a fost iubirea vieții ei. Dar nu mai suport acum să mă înșele din nou cu țăranul ăsta de Surdu! Îmi merit soarta”, a declarat Bianca pentru publicația Libertatea.

Reacția lui Florin Piersic: „Să-i fie rușine pentru aceste mizerii!”

Florin Piersic a răspuns acuzațiilor printr-un interviu acordat publicației Adevărul, infirmând orice relație amoroasă cu Angela Similea, în 2011.

„Astea-s prostii! La 76 de ani, nu mă mai interesează să comentez așa ceva. Nu sunt Columbeanu sau Pepe, ca să fiu târât în asemenea povești! Biancăi să-i fie rușine pentru aceste mizerii! În loc să o lase pe Angela să-și jelească bărbatul și mama, îmi bat joc”, a declarat actorul.

Florin Piersic a ținut să menționeze că între el și Angela Similea există doar o prietenie de-o viață și că a avut o relație respectuoasă inclusiv cu fostul soț al artistei, Victor Surdu.

„Am lucrat împreună, ne știm de-o viață. Vorbim și acum la telefon. L-am cunoscut bine și pe Victor Surdu, am ținut legătura cu el chiar și când a fost pe patul de moarte. Desigur, asocierea numelui meu cu numele Angelei mă flatează. Mereu a fost o femeie frumoasă și talentată. Dar nu am fost niciodată implicat într-o poveste de amor cu ea. Pur și simplu, nu era genul meu”, a concluzionat marele actor.

Totuși, cinci ani mai târziu, Florin Piersic avea să recunoască pentru prima dată idila cu Angela Similea, pe care și el a iubit-o la fel de mult.

„Cu Angela am fost într-un amor nebun. Luni întregi am plecat cu ea în deplasări şi era imposibil să nu avem ceva, mai ales că Angela era foarte frumoasă şi dorită de toţi. Era cel mai mare trofeu, cum ar fi Angelina Jolie acum. La început ne şicanam, apoi am început să ne apropiem din ce în ce mai mult, ne mai şi pipăiam, până ne-am cuplat de tot. A fost o lipitură în toată regula, o poveste de dragoste frumoasă, de care, acum, îmi aduc aminte cu plăcere.” a declarat Florin Piersic pentru Wowbiz.ro.

