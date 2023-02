A plecat finu, vine nașul! Petrolul și-a găsit antrenor în două ore, după plecarea lui Nae Constantin

Demisia lui Nae Constantin, de la Petrolul, a fost rezolvată extrem de rapid de conducerea ploieștenilor.

În locul fostului tehnician a venit chiar nașul acestuia, Florin Pîrvu, care a fost la echipa U19 a celor de la Henan Songshan Longmen.

Florin Pîrvu a precizat că va lucra cu staff-ul lui Nae Constantin, format din Valentin Bădoi (antrenor secund), Cătălin Grigore (antrenorul cu portarii), Carmel Bărbulescu (antrenor secund), Laurențiu Marinescu (preparator fizic) și Costel Ilie (team manager).

„A fost simplu. Petrolul e echipa mea de suflet. Am ales imediat, nu am stat să mă gândesc. Am speranțe mari. Voi lucra cu staff-ul lui Nae, finul meu, de care sincer îmi pare rău. De mâine sunt la antrenament”, a spus Florin Pîrvu, pentru Gazeta Sporturilor.

Pîrvu și Constantin au fost secunzii lui Răzvan Lucescu la Petrolul, în 2014, după care a plecat în China.