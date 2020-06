Prunea da in judecata Dinamo Bucuresti si cere sa-i fie platite salariile restante

Ziare.

Florin Prune a a fost presedinte al clubului pana pe 15 iunie, dar contractual i-a expirat si nu i-a mai fost prelungit. El spune ca a dorit o despartire amiabila prin plata restantelor salariale, dar n-ar fi gasit intelegere. Avocatii sai s-ar fi adresat luni instantelor pentru plata salariilor restante, potrivit digisport.ro. Ar fi vorba de 9 luni in care nu a fost platit si solicita 45.000 de euro."Am avut o discutie cu avocatul clubului inainte de a pleca. In care am incercat, asa, o intelegere pe cale amiabila pentru ca e urat sa ne dam in judecata si sa ajungem prin instanta. Dar chiar nu stiu, avocatii sunt cei care se ocupa, le-am dat documentele si ei stiu.Lucrurile sunt simple, e vorba de drepturile financiare pe perioada in care eu am activat ca presedinte. As fi vrut sa ajung la o intelegere amiabila, asa era corectDar, din pacate, mi-am facut si o gramada de dusmani, m-am certat si cu o parte a suporterilor pentru ca am tinut partea antrenorului de la vremea respectiva, Neagoe (), si a baietilor. De altfel, asa cum fac tot timpul la echipele unde ma duc.Imi pare rau ca nu am reusit sa tin echipa departe de aceste probleme care la un moment dat ne sufoca", a spus Prunea la Digisport.