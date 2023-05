Prunea: Tinta nu e Prunea, e altcineva din Federatie

Fostul international Florin Prunea isi sustine in continuare nevinovatia in cazul scandalului de coruptie din Liga I.

"Ati vazut in acele stenograme, sau cum se numesc, cand mi s-au propus ceva, acei 10.000, am refuzat. Nu mi-e usor, sunt o tinta, dar lucrurile incep sa intre in normal. Au fost multe atacuri, facute de persoane fie din afara, fie din interiorul fotbalului.

Dar sunt aceleasi persoane care au atacat constant FRF-ul, care au vrut sa-l atace pe Mircea Sandu, dar l-au atacat pe Prunea si pe Lupescu. Tinta nu e Prunea, e altcineva. Dar sper ca presedintele sa-si dea seama cine ii vrea binele. Poate altcineva proceda altcumva acum, dar nu eu, am lucrat trei ani aici", a declarat Florin Prunea la GSP TV.

Florin Prunea a fost anchetat in cazul de coruptie din arbitrajul romanesc, iar Comitetul Executiv al FRF a decis ca fostul international va fi demis in momentul in care va fi trimis in judecata.

DNA Arges a decis sa il trimita in instanta pe Prunea, iar membrii Comitetului de Urgenta au decis sa puna in aplicare decizia luata in CEx al FRF.