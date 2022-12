Prunea: Vreau ca Timisoara sa-si recupereze punctele

Directorul de Relatii Internationale din cadrul FRF, Florin Prunea, isi doreste ca formatia FC Timisoara sa isi recupereze cele 6 puncte pierdute la TAS.

"Miercuri am solicitat o conferinta de presa in care voi prezenta documentele in baza carora am fost mandatat de Comitetul Executiv sa port corespondenta cu TAS-ul. Si eu imi vreau ca Poli sa isi recupereze punctele, sint muncite de ei si le merita cu prisosinta. Toata aceasta nebunie nu-si are rostul", a spus Florin Prunea.

Directorul FRF va incerca sa ii convinga pe reprezentantii tribunalului de la Lausanne ca decizia de depunctare a banatenilor este pripita.