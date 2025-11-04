Florin Prunea, desființat: "Ești și bou, și ai și podcast! Ăsta e de două ori prost, n-are nicio chemare"

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 07:14
953 citiri
Florin Prunea, desființat: "Ești și bou, și ai și podcast! Ăsta e de două ori prost, n-are nicio chemare"
Florin Prunea FOTO DigiSport Matinal

Jurnalistul Radu Banciu a reacţionat vehement după ce Florin Prunea şi-a lansat un podcast.

În cadrul emisiunii de la IAmSport, Banciu nu a ezitat să critice decizia fostului portar al echipei naţionale şi dinamoviste, afirmând că iniţiativa e lipsită de substanţă şi că Prunea nu are „chemare” pentru un astfel de format.

Florin Prunea a fost coleg cu Radu Banciu la IAmSport, însă s-a retras de la această emisiune după ce l-a criticat pe Jurgen Klopp și a apărut în presa internațională.

Prunea e în continuare invitat la DigiSport.

"Parcă ni s-a mai spus asta că vrea să-și facă podcast. Nu înțeleg care e scopul, n-avea destul cadru la televizor? Pentru ce să-l facă, să pună el întrebări?

A devenit treaba asta cu podcastul exact ca aia cu vreau să mă fac prezentatoare — adică tu îți dorești doar să apari.

Ce-ți trebuie ție podcast, când tu n-ai ce să spui? Nu-ți ajunge că stai într-o emisiune deja prea mult? Și podcastul ăla are o limită, că nu poți întreba orice.

Oamenii ăștia sunt efectiv căzuți de pe altă planetă. Dacă ai avea vocație pentru asta — un mare umanist, un filosof, un scriitor, ăla are dileme, angoase, incertitudini — aș înțelege.

Dar un bou, ce să faci? Ești și bou, și ai și podcast! Ăsta e de două ori prost.

Imaginează-ți un bou cu podcast mare: discuții sterile, invitați de nimic, pentru ce, mă?

Să scoți un bănuț din rahatul ăsta, tu, care n-ai nicio chemare pentru așa ceva?", a spus Radu Banciu în cadrul emisiunii pe care o prezintă la I Am Sport.

Dezvăluiri din interiorul trustului PRO: „Am fost îndrăgostit de Ioana Cosma, dar eram un megapârlit"
Dezvăluiri din interiorul trustului PRO: „Am fost îndrăgostit de Ioana Cosma, dar eram un megapârlit"
Jurnalistul Radu Banciu a făcut o confesiune surprinzătoare în cea mai recentă ediție a emisiunii sale, recunoscând că a fost îndrăgostit de colega de breaslă Ioana Cosma, una dintre cele...
"Cred că prostul de Porumboiu se întoarce. Un tip ranchiunos, plin de el, are toate atuurile"
"Cred că prostul de Porumboiu se întoarce. Un tip ranchiunos, plin de el, are toate atuurile"
Adrian Porumboiu ar putea reveni în fotbalul românesc ca investitor la FC Botoșani, având numeroase discuții cu Valeriu Iftime, patronul echipei. În ultimele săptămâni, au apărut...
#Florin Prunea, #Radu Banciu, #podcast, #emisune, #Jurgen Klopp , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Tragedie! A murit, dupa ce i s-a facut rau in timpul meciului: avea doar 44 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dat afara de Dan Sucu! Primea un salariu de 1.400.000Euro pe an

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dezvăluiri din interiorul trustului PRO: „Am fost îndrăgostit de Ioana Cosma, dar eram un megapârlit"
  2. Florin Prunea, desființat: "Ești și bou, și ai și podcast! Ăsta e de două ori prost, n-are nicio chemare"
  3. Un moment de fair-play cum rar se vede în România: "O să-l coste postul de titular!"
  4. Vești teribile despre Cornel Dinu: "Nu-l mișcă absolut nimic"
  5. Ce tragedie! Antrenorul de 44 de ani a murit pe marginea terenului, în timp ce își conducea echipa
  6. Avem un nou lider în Liga 1. Echipa care a depășit Rapidul în clasament
  7. Ce lovitură! Echipa lui Dan Șucu a ”înviat” imediat după decizia radicală a românului
  8. Veste de ultimă oră despre Novak Djokovic: ”Avem confirmarea!”
  9. Cine e ultimul nume mare din fotbal care va fi judecat pentru viol, alături de fratele său
  10. Meci dramatic între americance, în grupa ”Serena Williams”. Ce se întâmplă la Turneul Campioanelor