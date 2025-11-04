Florin Prunea, desființat: "Ești și bou, și ai și podcast! Ăsta e de două ori prost, n-are nicio chemare"

Jurnalistul Radu Banciu a reacţionat vehement după ce Florin Prunea şi-a lansat un podcast.

În cadrul emisiunii de la IAmSport, Banciu nu a ezitat să critice decizia fostului portar al echipei naţionale şi dinamoviste, afirmând că iniţiativa e lipsită de substanţă şi că Prunea nu are „chemare” pentru un astfel de format.

Florin Prunea a fost coleg cu Radu Banciu la IAmSport, însă s-a retras de la această emisiune după ce l-a criticat pe Jurgen Klopp și a apărut în presa internațională.

Prunea e în continuare invitat la DigiSport.

"Parcă ni s-a mai spus asta că vrea să-și facă podcast. Nu înțeleg care e scopul, n-avea destul cadru la televizor? Pentru ce să-l facă, să pună el întrebări?

A devenit treaba asta cu podcastul exact ca aia cu vreau să mă fac prezentatoare — adică tu îți dorești doar să apari.

Ce-ți trebuie ție podcast, când tu n-ai ce să spui? Nu-ți ajunge că stai într-o emisiune deja prea mult? Și podcastul ăla are o limită, că nu poți întreba orice.

Oamenii ăștia sunt efectiv căzuți de pe altă planetă. Dacă ai avea vocație pentru asta — un mare umanist, un filosof, un scriitor, ăla are dileme, angoase, incertitudini — aș înțelege.

Dar un bou, ce să faci? Ești și bou, și ai și podcast! Ăsta e de două ori prost.

Imaginează-ți un bou cu podcast mare: discuții sterile, invitați de nimic, pentru ce, mă?

Să scoți un bănuț din rahatul ăsta, tu, care n-ai nicio chemare pentru așa ceva?", a spus Radu Banciu în cadrul emisiunii pe care o prezintă la I Am Sport.

Ads