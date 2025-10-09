Florin Prunea, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu: ”Bă, fratele meu, să aducă un popă! Vere, faceți ceva...”

Autor: Teodor Serban
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 12:53
1388 citiri
Florin Prunea FOTO DigiSport Matinaș

Naționala României va disputa în această lună două jocuri pe Arena Națională, un meci amical împotriva Moldovei și partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei.

Partida cu Moldova se dispută, joi, 9 octombrie, de la ora 21.00, iar meciul cu Austria are loc duminică, 12 octombrie, de la ora 21.45. Ambele meciuri se joacă pe Arena Națională.

Meciul România - Moldova va fi transmis în direct la PrimaTV, unul dintre cele două posturi care dețin drepturile pentru partidele naționalei, alături de Antena 1.

Miercuri, selecționerul Mircea Lucescu a susținut o conferință de presă, precedată de un eveniment neplăcut.

Astfel, încercând să ajungă la pupitru, Mircea Lucescu s-a dezechilibrat călcând pe fața de masă și a fost la un pas să cadă. Ofițerul de presă a fost cel care l-a apucat de braț pe ”Il Luce”, evitând o accidentare stupidă.

Văzând imaginile, fostul portar Florin Prunea a avut o reacție acidă la adresa Federației.

„Bă, ăștia sunt nebuni? Borza e accidentat de preparator, lui Cristi Mihai îi face ruptură maseorul, nea Mircea să-și rupă gâtul. Ce-i, bă, la Federația asta? Zici că dă cu bombe acolo, cu DTT-ul.

Asta mai lipsea, să se accidenteze și nea Mircea la conferință. Bă, să nu fii în stare să pui o față de masă? Bă fratele meu, să aducă un popă la ăștia. Vere, faceți ceva, să aducă un popă acolo. Acum era ultima, să-și rupă și nea Mircea piciorul. Bine că nu a căzut. Așa ceva...”, a declarat Florin Prunea, potrivit iamsport.ro.

România joacă cu selecționata Moldovei pe Arena Națională
