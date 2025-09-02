Despărțire înainte de nuntă pentru ”Marele blond” al fotbalului românesc

Fostul internațional român Florin Răducioiu (55 de ani) nu mai formează un cuplu cu Andreea Albăstroiu, femeia cu care se logodise la începutul anului 2024.

Conform Gsp.ro, Florin Răducioiu, supranumit ”Marele blond”, trebuia să se căsătorească anul acesta cu Andreea Albăstroiu, dar cei doi au decis să pună capăt relației, fără a oferi alte detalii.

Florin Răducioiu a fost căsătorit timp de 23 de ani cu Astrid, o italiancă, care i-a dăruit doi copii, pe Andrea şi Alessandro.

Andreea Albăstroiu, 45 de ani, este o femeie divorțată, cu un statut de invidiat. Înainte de a reveni în România, aceasta lucra la Milano, ca secretar economic.

”Pe Andreea am întâlnit-o în Italia, la Milano. Mă duceam frecvent la Milano și, în special, la Brescia. Printr-un prieten comun am ajuns să o cunosc. Fotbalul a fost ceea ce ne-a unit.

Am început să vorbim și, de acolo, a început relația noastră de șase ani. Andreea locuia lângă San Siro. Am dus-o la loja noastră, a gloriilor. Mergeam la meciuri în fiecare duminică și, astfel, s-a legat relația noastră”, spunea Florin Răducioiu, în 2024.

Fostul soț al Andreei Albăstroiu este Marian Zlotea, ex-europarlamentar PDL și fost președinte al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și Siguranța Alimentelor (ANSVSA). În anii săi de glorie, acesta era și un apropiat al președintelui Traian Băsescu.

