Florin Răducioiu se pregătește de nuntă: cine i-a furat inima "Marelui Blond"

Florin Răducioiu a cerut-o de soție pe Andreea Albăstroiu în noaptea de Revelion și acum se pregătește de petrecere.

Florin Răducioiu vrea ca aniversarea de 54 de ani, care va fi în luna mrtie, să îl găsească însurat. În noaptea dintre ani, el i-a oferit inelul Andreei, care a acceptat propunerea în căsătorie.

”Da, în martie împlinesc 54 de ani și mi-aș dori ca această aniversare să o petrec cu viitoarea mea soție, Andreea. Am spus într-o emisiune de Revelion că nu am reușit până acum, dar voi reuși în acest an să facem nunta și să mă căsătoresc cu cea care îmi este logodnică de 5 ani. De asemenea, aș vrea să îi invit cu o zi, două înainte, pe colegii mei de la echipa națională, pe foștii mei coechipieri, să dau o masă și să stau cu ei și să sărbătorim împreună”, a declarat Florin Răducioiu pentru Adevărul.

Florin Răducioiu a fost căsătorit timp de 23 de ani cu Astrid, o italiancă care i-a dăruit doi copii, pe Andrea şi Alessandro. Fostul internațional român, în vârstă de 53 de ani, a reuşit să îşi revină după drama amoroasă care la un moment dat i-a marcat viața.

Andreea Albăstroiu, 44 de ani, este o femeie divorțată, cu un statut de invidiat. Îniante de a reveni în România, aceasta lucra la Milano, ca secretar economic.

Fostul soț al Andreei Albăstroiu este Marian Zlotea, ex-europarlamentar PDL și fost președinte al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și Siguranța Alimentelor (ANSVSA). În anii săi de glorie, acesta era și un apropiat al președintelui Traian Băsescu, însă ulterior, legătura dintre cei doi s-ar fi răcit.

Marian Zlotea a primit 8 ani și 6 luni de închisoare într-un dosar de corupție și a fugit în Italia, la Bologna, unde a solicitat un proces “corect”, tribunalul anulând mandatul de extrădare din România.