Florin Răducioiu, dezgustat de ce se întâmplă la Dinamo: "Îmi depun demisia"

Florin Răducioiu o părăsește astăzi pe Dinamo, anunțând că își va da demisia din funcția de tea-mmanager.

Fostul atacant al lui Dinamo consideră că Răzvan Zăvăleanu, adminsitratorul judiciar, l-a ignorat constant, și a decis să plece din Ștefan cel Mare.

"Dinamo e un capitol închis. Mâine (n.r. - azi) îmi dau demisia. Am hotărât după multe tentative ale mele să vorbesc cu Răzvan Zăvăleanu, de a recunostrui echipa şi de a-mi da posibilitatea de a lucra mai mult la Dinamo. Nu mi-a răspuns de o lună de zile la tentativele de a vorbi cu el şi pentru mine a fost o lipsă de respect, faţă de persoana mea, în primul rând. Am crezut că e vorba despre respect, sinceritate. Sunt foarte dezamăgit de comportamentul dânsului. Să-l întrebaţi pe dânsul de ce a făcut asta. Am încercat să mă implic, să fac mai multe. Dinamo e un capitol închis, cred că am făcut tot ce am putut să salvez clubul cât mi s-a permis să fac", a declarat Florin Răducioiu pentru Orange Sport.

"În afară de lucrurile sportive, e vorba despre respect. Am observat în această lună că nu e respect faţă de persoana mea, cât nu am dat de el. Faţă de persoana mea şi faţă de ce am făcut pentru Dinamo. Fiecare să-şi vadă de drumul lui. Dinamo e un capitol închis. Nu am ce să mai discut.

M-am întâlnit cu el o dată la Marriot, în care i-am explicat ce planuri am în Liga 2, după care m-am întâlnit cu asistentul lui, Claudiu, şi nici până acum nu am răspuns la ce am cerut. Nu e respect faţă de persoana mea. Sunt dezamăgit de comportamentul dânsului, dar tăcerea lor e un răspuns pentru mine. E un capitol închis. Mâine îmi dau demisia", a adăugat dinamovistul.

