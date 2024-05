Cine e fotbalistul Generației de Aur care a plâns de emoții după meciul de aseară

Fostul atacant al echipei naționale Florin Răducioiu a afirmat, după meciul de retragere al Generaţiei de Aur, de pe Arena Naţională, că este emoționat de faptul că după 30 de ani suporterii "tricolorilor" nu i-au uitat pe cei care au participat la Cupa Mondială din SUA, din 1994.

"A fost o seară de neuitat, am întâlnit acești băieți minunați cu care am avut onoarea să joc, cuvintele sunt de prisos. Sunt foarte copleşit şi emoţionat, am mai băut şi puţină şampanie. Îmi pare rău că nu am dat gol, dar nu asta era cel mai important, ci acest omagiu al acestor oameni. Am plâns de emoţii. Noi rămânem un punct de reper, am fost foarte copleşit să văd stadionul tot în galben după aproape trei decenii. Nu știu când au trecut acești ani, s-au întâmplat atâtea lucruri, dar faptul că aceşti oameni ne iubesc după atâta timp este o formă de respect incredibilă. Iată că după 30 de ani rămânem o generație de neuitat, trebuie să ştim ce s-a întâmplat în trecut pentru a şti ce se întâmplă în prezent", a declarat Răducioiu.

El a precizat că toţi componenţii acelei generaţii nu l-au uitat pe fostul lor coleg Daniel Prodan, decedat în 2016, şi căruia i s-a adus un omagiu cu ocazia meciului de retragere organizat sâmbătă seara.

"Gândurile noastre s-au îndreptat către Didi Prodan. Noi am fost aici şi cred că şi el a fost aici prin băiatul lui. A fost un moment emoţionant, a fost un mix de emoţii", a afirmat Răducioiu.

Echipa României a învins o selecţionată mondială cu scorul de 3-2 (1-2), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Capitală, la meciul de retragere al Generaţiei de Aur a fotbalului românesc. Acest meci a stabilit un record de asistenţă pe Arena Naţională, cu 54.967 spectatori.

Au marcat: Basarab Panduru (40), Gheorghe Hagi (63 - penalty), Constantin Gâlcă (72), respectiv Rivaldo (21), Goran Pandev (28).