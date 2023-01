Și Răducioiu se teme că a fost dopat în Serie A: "Făceam perfuzie cu un lichid roz"

Fostul internaţional italian Gianluca Vialli a încetat din viaţă la Londra, la vârsta de 58 de ani.

Vialli suferea de cancer de pancreas. Iniţial, el a fost diagnosticat cu cancer în 2017, iar în aprilie 2020 anunţa că s-a vindecat. În 2021, boala a recidivat.

Dino Baggio, fost jucător la Juventus, Inter, Parma sau Lazio spune că se teme și el pentru viața lui, din cauza substanțelor pe care le luau jucătorii în acea perioadă: „Ar trebui să investigăm substanțele pe care le-am luat în acea perioadă. Dopajul a existat mereu. Trebuie să înțelegem dacă suplimentele folosite atunci au ajuns să afecteze jucătorii. Și mie mi-e frică, li se întâmplă prea multor jucători să aibă probleme.

Trebuie să ne întoarcem la ceea ce am luat, să investigăm substanțele consumate în acea perioadă. În anii mei (n.r. – anii ’90) exista dopingul. Trebuie să ne dăm seama dacă ce am luat atunci a rămas în organism”, a declarat fostul internațional italian.

Și Răducioiu spune că este o mare problemă în legătură cu substanțele pe care le luau jucătorii din Serie A în anii 90.

Răducioiu: Făceam perfuzii cu acest lichid roz

„Recunosc, și eu am luat medicamente. Sunt sincer, o să-l sun și eu pe medicul de la Brescia. O să am mâine o convorbire cu el ca să aflu ce luam. Ce medicamente am luat la Milan, Brescia, Verona. Într-adevăr, Dino Baggio a făcut o declarație foarte puternică, în care practic a spus că dopingul a fost întotdeauna și că ne-am dopat.

Noi nu știam ce luăm. Ni s-a spus tot timpul că este vorba de vitamine, de glucoză. Tot timpul făceam perfuzii cu acest lichid roz, care ni se administra cu o zi înainte de meci, seara. Îmi aduc aminte perfect.

La Milan luam alte lucruri, pastile. Le luam pentru că... le luam. Mă pune și pe mine pe gânduri. Am mai spus-o și după moartea lui Gianluca Vialli, era și Gică Popescu aici. Trebuie să ne întrebăm de ce apar aceste morți premature”, a spus Florin Răducioiu la Orange Sport.

Răducioiu a jucat în Italia la Bari, Verona, Brescia și AC Milan.

Ads