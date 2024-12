Florin Răducioiu povestește cum și-a întâlnit actuala soție: "Tot fotbalul ne-a unit"

Florin Răducioiu a fost căsătorit cu Astrid, cu care are doi băieți mari, iar de șase ani este într-o relație cu Andreea Albăstroiu.

Florin Răducioiu a povestit cum a cunoscut-o pe Andreea, actuala lui soție.

"Pe Andreea am cunoscut-o în Italia. La Milano. Eu mergeam tot timpul la Milano și mai ales la Brescia atunci. Printr-un prieten comun am cunoscut-o. Tot fotbalul ne-a unit.

Pentru că Albert, băiatul ei, băiatul și-al meu, voia să joace fotbal. Andreea lucrând în diplomație atunci, la Consulatul României la Milano, voia să-l înscrie pe Albert la fotbal. Și acest prieten comun i-a spus: Am un prieten drag care se numește Florin Răducioiu. Nu mă cunoștea. El a jucat la Milan și te poate ajuta.

Am vorbit cu ea și de aici este vorba de șase ani de relație. L-am înscris pe Albert la Milano, a stat doi, trei ani. Ea stătea lângă San Siro. Am dus-o la loja noastră, a gloriilor. Mergeam la meciuri în fiecare duminică și de aici această relație cu Andreea. Sunt extrem, extrem de fericit, bucuros. Eu n-am crezut că voi avea o soție româncă. Viața m-a dus pe alte meleaguri, sunt foarte fericit și e foarte importantă pentru mine Andreea. Pentru ce face pentru mine, că are grijă de mine, cum și eu am grijă de ea", a spus Florin Răducioiu într-un itnerviu acordat Gazetei Sporturilor.

Florin Răducioiu a îmbrăcat tricoul primei reprezentative de 40 de ori, reuşind să înscrie de 21 de ori.

Dinamo Bucureşti este singura echipă de club din România sub culorile căreia a activat Florin Răducioiu. Pentru echipa câinilor roşii, atacantul a înscris 30 de goluri în 84 de partide jucate.

Cu echipa din Şoseaua Ştefan cel Mare a câştigat campionatul României în sezonul 1989-1990 şi Cupa României în sezoanele 1985-1986 şi 1989-1990. De altfel, în finala Cupei României din 2 mai 1990, Florin Răducioiu a înscris de trei ori în poarta marei rivale, Steaua Bucureşti, scorul final fiind 6-4.

La nivel de club, după 1990, a evoluat în străinătate, cu o întrerupere de un an (2000-2001), când a revenit la Dinamo. A jucat cu succes la A.C. Milan, Brescia Calcio, West Ham United, RCD Espanyol, VfB Stuttgart, A.S. Monaco, încheindu-şi cariera în 2004, la echipa franceză de amatori US Créteil-Lusitanos.

