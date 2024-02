Probleme mari pentru una dintre vedetele Antenei 1: "Era să moară!"

Una dintre vedetele Antenei 1 a trecut prin clipe delicate, ajungând la spital, din cauza epuizării.

Florin Ristei, de la "Neața cu Răzvan și Dani", a fost pus pe picioare de medici, care i-au recomandat să schimbe ceva în stilul său de viață.

„Era să moară. Acum și-a revenit e printre noi, e ok. Eu l-am sfătuit să mai pună un pic frână, pentru că sănătatea e cea mai importantă”, a afirmat Speak, care l-a avut invitat la podcastul său.

„Nu era să mor. Am ajuns epuizat la spital. Cântam cu basul și m-a luat un leșin. Am fost la urgențe. Cred că am făcut și un semi-atac de panică. Nici acum nu mă simt extraordinar. Îmi arde un pic căpățâna, dar sunt bine. Am lipsă de somn. Eu mă duc dimineața la Neatza, de la 08:00 la 12:00, apoi mă duc că filmăm Te cunosc de undeva. Apoi seara mă duc să repet pentru concertul de 8 martie”, a fost explicația lui Florin Ristei.

Artistul a trecut recent printr-o despărțire de iubita sa, englezoaica Naomi Hedman, care a fost nevoită să se mute înapoi în Marea Britanie.

