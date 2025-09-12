Incident neașteptat pentru Florin Ristei și Yasmin într-un aeroport. Ce s-a întâmplat cu un fan

Florin Ristei a povestit recent un episod inedit petrecut într-un aeroport, în timp ce era alături de iubita lui, Yasmin Awad, în vacanță. Cei doi sunt de puțin timp împreună, iar Yasmin este cunoscută pentru videoclipurile virale pe care le postează pe TikTok.

Cântărețul a dezvăluit detaliile întâmplării în cadrul emisiunii Fiertzi pe Insulă, vorbind despre mai multe călătorii pe care le-au făcut împreună în această vară. Prietenul său, Speak, a făcut haz de relația lor: „Între timp, Florin Ristei și-a făcut gagică. E peste tot… În sfârșit, face și Florin acum dragoste. Să nu-i mai purtați de grijă. Florin Ristei e îndrăgostit acum. El a renunțat un pic la carieră și îi oferă timp iubitei lui”.

Florin a povestit că, în timp ce se îndreptau spre ieșirea din aeroport, a observat un fan care îl filma discret. Pentru a răspunde, cântărețul a scos telefonul și a început să-l filmeze pe bărbat, purtând în același timp un mic dialog cu el. Gestul său i-a dat fiori fanului, care s-a speriat și a fugit.

„Acum vreo lună am fost plecat în vacanță un pic. Plecăm din aeroport și-l văd în timp ce mergeam… Eu eram cu Yasmin, mergeam așa… Și ăla făcea așa, ne filma. Și era pe video cu cineva, îi arăta cuiva ceva. Și când mă uitam spre el… Dar l-am banghit din prima, știi? Și mergând… Omul tot așa… Și la un moment dat scot telefonul și încep să-l filmez pe el. Și omul s-a uitat numai în față așa… Și vorbeam cu el, zic: «Zi mă, zi ceva, să te filmez și eu»! Numai așa făcea… Și se mai uita un pic… Și am vrut să-l postez, dar după îl fac celebru și nu are niciun sens”, a povestit Florin Ristei.

Yasmin Awad are 32 de ani, cu cinci ani mai puțin decât Florin, care a împlinit 37 de ani la finalul lunii august. Cei doi și-au confirmat relația public și au apărut împreună în mai multe contexte.

Tânăra este activă în mediul online, cu o comunitate numeroasă pe TikTok și Instagram. În viața reală, Yasmin lucrează ca make-up artist și a colaborat cu mai multe vedete, fiind obișnuită cu atenția publicului și cu evenimentele mondene.

