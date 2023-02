Reacție acidă la adresa TVR după selecția pentru Eurovision: "500.000 de euro buget, credibilitate zero"

Theodor Andrei, cu piesa "D.G.T. (Off and on)", a câştigat Finala Selecţiei Naţionale Eurovision 2023, organizată sâmbătă seară de TVR, şi va reprezenta România la Liverpool în luna mai.

36.524 de telespectatori au votat pentru a-şi alege favoritul.

Piesa lui Theodor Andrei a primit cele mai multe voturi din partea publicului - 5.230, dintre care 2.556 voturi prin telefon şi 2.674 voturi online.

Cifrele de la Eurovision România l-au determinat pe artistul Florin Ristei, care este și co-prezentator la Antena 1, la emisiunea Neața cu Răzvan și Dani, să transmită un mesaj dur pe contul de socializare.

"0,18% din populația României a votat aseară la Eurovision. Câștigătorul a fost ales cu voturile a 0,028% din populație. Eu sunt curios când își va da TVR seama că e jalnic ce se întâmplă, și că acest concurs are 0 credibilitate la noi în țară, din cauza lor.

Apropo, 500k€ buget pentru Eurovision România, din care 200.000€ doar pentru selecția națională de aseară. Cunosc copii, pe internet, care fac conținut audio-video mai profi, cu bani mai puțini. Felicitări, Theodor Andrei Fă ce știi tu mai bine acolo și bucură-te de experiență. Baftă!", a transmis Florin Ristei pe contul de socializare.

