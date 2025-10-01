Florin Ristei și Yasmin Awad, semne de despărțire? Ce mesaje a transmis influencerița: „A dispărut flacăra”

Florin Ristei și Yasmin Awad, semne de despărțire? Ce mesaje a transmis influencerița: „A dispărut flacăra"
Florin Ristei părea să fi găsit fericirea alături de frumoasa Yasmin Awad, influenceriță cu o comunitate online impresionantă, însă ultimele semnale publice sugerează că între cei doi ar putea exista tensiuni.

Cei doi s-au afișat împreună pentru prima dată vara aceasta, după ce Ristei trecuse printr-o despărțire dureroasă. Cuplul a petrecut câteva momente de vacanță în Spania și a fost văzut împreună și în diverse story-uri pe Instagram, în mașină sau la plimbări, Yasmin fiind cunoscută pentru activitatea sa intensă în mediul online.

Recent, însă, influencerița a publicat pe TikTok două videoclipuri cu mesaje subtile, care au stârnit speculații printre fani. Într-unul dintre clipuri, Yasmin a scris: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra după 3-5 zile lucrătoare”, ceea ce a dus la concluzia că sentimentele ei față de Ristei ar fi scăzut. Mai târziu, a mai postat un mesaj la o fotografie în care purta o pereche de ochelari: „Cum îl vezi după ce a dat-o de gard de 2-3 ori”.

Nu este clar dacă mesajele au fost doar glume sau reflecții amuzante, însă urmăritorii au interpretat imediat că relația lor ar putea fi în impas.

Cine este Yasmin Awad

Yasmin are 32 de ani și este make-up artist apreciată, cu clientele printre vedete precum Alina Ceușan, Alina Eremia sau Inna. În plus, este activă ca influenceriță pe TikTok, unde videoclipurile sale adună sute de mii de vizualizări și reacții.

