Florin Roman, despre lista miniștrilor USR: „Sunt oameni care au dezamăgit”

Preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, Florin Roman, a criticat luni, 18 octombrie, lista de miniștri propusă de către Dacian Cioloș, spunând că se putea „să avem niminalizări mai bune”.

"Sunt acolo oameni care au rezultate în fruntea unor ministere, sunt oameni care au dezamăgit, din punctul meu de vedere. Se putea să avem parte de nominalizări mai bune, dar, repet, am văzut acolo cazul domnului Drulă, care mie mi-a plăcut ca activitate, în fruntea Ministerului Transportului, dar o văd acolo şi pe doamna Mihăilă care nu mi-a plăcut deloc la Ministerul Sănătăţii. Am dat doar două exemple. (...) Noi vom avea şedinţă în această seară, un Birou Executiv Central al PNL, şi vom lua decizia despre modul în care ne vom comporta ca şi parlametari la audierile în comisii şi la votul în plen. Deja lucrăm pe propriile comisii, am inventariat Programul de guvernare a celor de la USR cu care au venit în Parlament. Colegii noştri deja fac observaţii fiecare pe domeniul lui de specialitate. Sunt colegi care, după ce vor lectura acest program, vor pune întrebări", a declarat Roman, la Palatul Parlamentului.

Potrivit acestuia, "inclusiv Dacian Cioloş recunoaşte că vine în Parlament cu un Guvern care nu se bucură deocamdată şi de o majoritate".

"Cutuma PNL este aceea de a propune ca premier, atunci când putem forma o majoritate, pe preşedintele partidului", a completat el.

Întrebat dacă alegerile anticipate ar fi o soluţie, Roman a spus: "Din punctul meu de vedere, soluţiile trebuie să fie ieri. Adică nu putem să ne ducem din criză în criză politică. Dacă vom avea anticipate, le vom avea undeva probabil în primăvara anului viitor. Ce se întâmplă până atunci?"

"Avem nevoie ca de aer de un Guvern cu puteri legitime. Responsabilitatea PNL este de a guverna şi de a găsi soluţii la problemele oamenilor. (...) Soluţia ar fi, din punctul meu de vedere, un guvern format în jurul PNL şi, în primul rând, mi-aş dori ca acest Guvern să fie susţinut de USR şi de către cei de la UDMR, aşa cum am început", a menţionat deputatul PNL.

