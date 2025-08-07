Cât a plătit o primărie pentru un concert cu Florin Salam timp de 30 de minute, în plină austeritate. „Sărut mâna din suflet”

O primărie din județul Gorj a organizat zilele comunei cu mare fast, în plină austeritate cu bugetul de stat și în timp ce taxele pentru români sunt în creștere.

Comuna a alocat 59.000 de lei pentru o seară de spectacole dedicată zilelor comunei. Vedeta serii a fost cântărețul Florin Salam care, pentru 30 de minute de show, a primit 10.000 de lei, transmite Digi 24.

Mulțumită de realizare, primarul a dansat alături de localnici și a urcat pe scenă. Florin Salam i-a mulțumit la microfon primăriței:

„Și să nu uităm să mulțumim doamnei primar. Aplauze pentru doamna primar. Sărut mâna! Sărut mâna din suflet!”.

În localitate însă lipsesc investiții de bază.

- „E cam mult că uite noi n-avem apă, n-avem canalizare, n-avem pe unde stăm noi pe acolo pe uliță în sus. Impozitul poate plătesc pe ulița aia cel mai mult. Dar facilități nu”, a declarat un localnic.

- „Trăim numai cu minciuni! Se laudă că fac... Până îi votezi, după aia...”, a spus altcineva.

Comuna Târgu Logrești este compusă din șapte sate și are puțin peste 2.300 de locuitori.

