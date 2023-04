Florin Salam invocă un scenariu extrem pentru umilința suferită la Craiova: ”A fost mai rău decât ce credeți voi” VIDEO

Cântărețul de manele Florin Salam a fost rugat să se retragă de la o nuntă din Craiova la care a fost invitat să cânte după ce nu a reușit să articuleze cuvinte, vocea i-a sunat răgușită și a părut vizibil obosit.

Momentul ciudat a fost filmat, iar videolcipul a devenit viral. Salam s-a apărat ulterior, invocând un scenariu demn de film: i-a fost pus ceva în pahar. Acesta susține că nu a fost vorba de consumul de alcool deoarece bea la fiecare eveniment la care participă și asta nu a reprezentat o problemă.

”Știe toată lumea că am avut patru nunți cu o seară înainte. Eu de băut am băut toată viața. Mă cheamă lumea să beau un pahar cu ei. (...) Am plecat bine de acolo, dar la sfârșit am simțit ceva. Nu știu din ce pahar am băut, cum am băut, că nu era problema la mine că n-am mai băut. Nu știți că am mai băut? La orice nuntă beau acolo să fac atmosferă, asta e viața noastră. Nu știu ce s-a întâmplat că mi s-a blocat creierul. (...) Mi-au băgat ceva în pahar, a fost mai rău decât ce credeți voi. Asta este, bine că nu s-a întâmplat ceva cu viața mea și sunt bine. De atâția ani v-am obișnuit că sunt puternic. Mai văd pe unii care critică. Ce să le fac eu lor? Nu mai contează dacă îl am pe Dumnezeu cu mine nu mă sperie nimic, cum nu m-a speriat niciodată nimic. Îmi văd de treaba mea, de copiii mei și orice întâmplare din asta mă face mai puternic”, a spus Florin Salam pe Facebook.

Betty, mesaj de susținere pentru tatăl ei

Betty, fiica cea mare a lui Florin Salam, a postat un mesaj de susținere pentru tatăl ei, ca răspuns indirent la valul de critici. Concret, a publicat o fotografie alături de el, în descrierea căreia a notat ”Zâmbește! Dumnezeu te iubește!”.

Florin Salam, incapabil să cânte la o nuntă

Manelistul Florin Salam a fost invitat să cânte la o nuntă din Craiova, însă acesta a avut dificultăți majore în timpul interpretării, drept urmare nuntașii s-au enervat și i-au cerut să se retragă.

Momentul a fost filmat, iar videoclipul a devenit viral pe TikTok. Se observă cum Florin Salam încearcă să cânte, însă pare obosit, iar vocea îi sună răgușită.

În acel moment, un nuntaș se duce la Florin Salam și îi cere să se retragă: ”Te duci acolo să îți revii și după cânți, mânca-ți-aș gura ta. Păi ce facem aici?”