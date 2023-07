Cine e iubita lui Florin Talpan, temutul jurist al clubului Steaua, adversarul lui Gigi Becali FOTO

Colonelul Florin Talpan a devenit un nume mai mult decât cunoscut de iubitorii fotbalului, după ce a câștigat procesul dintre Armată și Gigi Becali.

Florin Talpan este colonel de justiție, jurist al clubului CSA Steaua. Este cel care s-a luptat pentru ca palmaresul clubului din Ghencea să reivnă la clubul armatei, în dauna lui Gigi Becali.

Talpan își dorește ca FCSB să nu calce pe Ghencea. “Nu domnule Becali! Steaua nu este a voastră și nu va fi niciodată! Echipa ta nu s-a născut in Ghencea ci in județul Ilfov! Casa noastră nu va fi niciodată a ta! Ghencea este casa Stelei și nu vei fi niciodată primit in ea!”.

Din cauza proceselor în care a fost implicat pentru recuperarea palmaresului, Florin Talpan și-a neglijat iubita.

„Îmi amintesc cu mare neplăcere, poate de asta mă și motivează atât de mult dosarul acesta, că luase prietena mea o excursie în Grecia. Problema este că s-a nimerit și s-a pus termenul în ziua în care trebuia să plec, aveam termen cu palmaresul”, a povestit Talpan pentru PRO Sport. „Din cauza acestui termen nu am mai plecat. S-a dus ea singură pentru că am ales să apăr clubul Steaua. Și acum avem discuții pe chestia asta, îmi spune că ai renunțat la Grecia pentru… De multe ori am reproșuri și mi se recomandă să las mai la o parte dosarele astea”.

Cine e iubita lui Florin Talpan

Iubita lui Florin Talpan este Elena Lefort, de meserie tot jurist. A studiat la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" și la Facultatea de Drept si Stiinte Administrative.

Elena Lefort ocupă funcția de consilier juridic la Autoritatea Națională De Reglementare Pentru Serviciile Comunitare De Utilități Publice.

Conform declarației de avere depuse, deține un apartament și o mașină și conturi bancare de aproximativ 20.000 de euro.

Elena Lefort consideră că Franța este a doua ei casă, având origini franceze.

