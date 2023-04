Juristul Florin Talpan, probleme cu iubita din cauza procesului cu FCSB: ”Ai renunțat la Grecia pentru...”

Juristul Florin Talpan, cel care reprezintă interesele CSA Steaua în procesul cu FCSB privind palmaresul, a declarat că acest caz i-a cauzat probleme în viața personală, relatând un episod în care iubita sa i-a reproșat o vacanță pierdută.

„Îmi amintesc cu mare neplăcere, poate de asta mă și motivează atât de mult dosarul acesta cu Curtea de Apel, că trebuia să plec, pentru că luase prietena mea să mergem într-o excursie în Grecia. Problema este că așa s-a nimerit și s-a pus termenul în ziua în care trebuia să plec, aveam termen cu palmaresul.

Și din cauza acestui lucru nu am mai plecat. A plecat singură pentru că am ales să apăr clubul Steaua. Și acum avem discuții pe chestia asta, că ”ai renunțat la Grecia pentru…” De multe ori am reproșuri și mi se recomandă să las mai la o parte dosarele astea. Dar vreau să câștig palmaresul și după aceea vom vedea ce mai facem”, a declarat Florin Talpan, potrivit Prosport.