Florin Tănase, după meciul cu Rapid: ”Am plecat la vestiar, nu am văzut golul doi al lor”

Fotbalistul echipei FCSB, Florin Tănase, a declarat duminică seară, după meciul cu Rapid, scor 2-2, că acest joc le dă încredere lui şi colegilor săi că vor creşte şi că ar fi meritat să se impună.

“O victorie scăpată printre degete. Cred că meritam cele trei puncte. Dn păcate ne-au egalat şi am pierdut două puncte foarte importante pentru noi. Am plecat la vestiar, nu am văzut golul doi al lor. Per total nu meritau niciun punct în seara asta. Am făcut o partidă bună. Rapid nu şi-a creat şanse. Trebuie să privim spre viitor şi să ne gândim la următorul meci.

O să facem meciuri din ce în ce mai bune. Suntem obligaţi să dăm totul cu Aberdeen. Meciul acesta ne dă încredere că o să creştem şi trebuie să legăm şi victoriile”, a spus Tănase.

Echipa FCSB a încheiat la egalitate duminică, pe Arena Naţională, scor 2-2, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a şasea din Superligă, meci în care a condus cu 2-0.

