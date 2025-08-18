Florin Tănase, după meciul cu Rapid: ”Am plecat la vestiar, nu am văzut golul doi al lor”

Autor: Teodor Serban
Luni, 18 August 2025, ora 00:23
Florin Tănase, după meciul cu Rapid: ”Am plecat la vestiar, nu am văzut golul doi al lor”
Florin Tanase. Foto: Facebook / FCSB

Fotbalistul echipei FCSB, Florin Tănase, a declarat duminică seară, după meciul cu Rapid, scor 2-2, că acest joc le dă încredere lui şi colegilor săi că vor creşte şi că ar fi meritat să se impună.

“O victorie scăpată printre degete. Cred că meritam cele trei puncte. Dn păcate ne-au egalat şi am pierdut două puncte foarte importante pentru noi. Am plecat la vestiar, nu am văzut golul doi al lor. Per total nu meritau niciun punct în seara asta. Am făcut o partidă bună. Rapid nu şi-a creat şanse. Trebuie să privim spre viitor şi să ne gândim la următorul meci.

O să facem meciuri din ce în ce mai bune. Suntem obligaţi să dăm totul cu Aberdeen. Meciul acesta ne dă încredere că o să creştem şi trebuie să legăm şi victoriile”, a spus Tănase.

Echipa FCSB a încheiat la egalitate duminică, pe Arena Naţională, scor 2-2, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a şasea din Superligă, meci în care a condus cu 2-0.

Gigi Becali a dat un ordin după meciul cu Rapid: ”Aici e fotbal, tată, nu construcții. Niciodată nu mai bate”
Gigi Becali a dat un ordin după meciul cu Rapid: ”Aici e fotbal, tată, nu construcții. Niciodată nu mai bate”
FC Rapid București și FCSB au încheiat la egalitate, 2-2 (0-1), duminică seara, pe Arena Națională, în etapa a șasea a Superligii de fotbal. FCSB a marcat prin Mihai Lixandru (7), Daniel...
Atacantul Rapidului care a întors soarta meciului cu FCSB: ”Poate sunt şi ei obosiţi”
Atacantul Rapidului care a întors soarta meciului cu FCSB: ”Poate sunt şi ei obosiţi”
Atacantul bosniac Elvir Koljic a declarat, duminică seară, că este fericit că a reuşit să marcheze de două ori pentru Rapid în remiza obţinută în faţa campioanei FCSB, scor 2-2, în...
