Scandal la FCSB și după victorie: "Căpitanul ne-a sifdat! Oaidă se crede Maradona"

FCSB a trecut cu 1-0 de FC Voluntari cu un gol superb marcat de Octavian Popescu la ultima fază a jocului.

În ciuda victoriei, apele s-au tulburat la FCSB în ceea ce privește relația dintre suporteri și anumiți jucători. E vorba de căpitanul Florin Tănase și de Răzvan Oaidă, care au refuzat să salute galeria la finalul partidei de pe Arena Națională.

„Noi am venit să fim alături de ei. Nu am cântat pentru că le-am răspuns pe măsura jocului de la Pitești. Am fost însă alături de ei pe această vreme. La final am rămas total surprinși să vedem că doi jucători au refuzat să vină în fața noastră. Oaidă, care se crede Maradona, dar îî spunem noi că nici fotbalist nu este, și, culmea, Florin Tănase.

Ne-a revoltat pur și simplu faptul că Tănase, căpitanul echipei, nu vrea să vină să ne salute. Au fost oameni care au încercat să-l întoarcă, dar a refuzat.

Le-am explicat băieților de ce nu am cântat, iar ei au înțeles, dar de Tănase vom avea grijă de acum încolo. În ciuda jocului slab, a diferenței de CFR, a vremii, noi am fost acolo. Tănase ne-a sfidat. Incredibil gest! E căpitanul echipei!

Rămânem la părerea că în afara lui Keșeru, în echipa nu există steliști. De acum înainte, galeria îi răspunde lui Tănase, ca și lui Oaidă- Maradona, așa cum merită. Pe restul i-am asigurat că din play-off vom fi alături de ei”, a spus Gheorghe Mustaţă, liderul suporterilor de la FCSB, pentru Radio Sport 1.

