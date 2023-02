Florin Tănase, de neoprit în Emiratele Arabe Unite. Ce a făcut fotbalistul român în ultimul meci VIDEO

Fotbalistul Florin Tănase a marcat două goluri pentru echipa sa, Al-Jazira, într-un meci din Cupa Preşedintelui, în Emiratele Arabe Unite.

Al-Jazira a întâlnit formaţia Gulf Heroes Sports Academy în cadrul optimilor de finală ale Cupei Preşedintelui. Florin Tănase a deschis scorul în minutul 1 al meciului, iar în repriza secundă, minutul 59, a înscris majorând scorul la 3-1.

În cele din urmaă Al-Jazira s-a impus cu scorul de 6-1.

Florin Tănase a marcat, pâmă acum, cinci goluri în Emiratele Arabe Unite.

Storming out of the traps ⚡️

Tanase's opener came just after the 20-second mark 🇷🇴#PresidentsCup #AJCpic.twitter.com/a2Lbh5l3Lz