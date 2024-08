Pe cine a sunat actorul Florin Zamfirescu după recalcularea pensiilor: ”Mai am de așteptat, nu-mi fac iluzii”

Începând cu 16 august, se comunică pensionarilor deciziile de recalculare conform noii legi a pensiilor, iar acest proces va continua până la finalul lunii. Printre persoanele care așteaptă încă decizia de recalculare se numără și actorul Florin Zamfirescu.

Deși guvernanții, în frunte cu prim-ministrul Marcel Ciolacu, insistă că pensiile nu vor scădea după recalculare, acesta pledând chiar și pentru înmânarea personală către fiecare pensionar a unui document oficial care să-i asigure de acest lucru, cert este că în prezent tarele sistemului încep să iasă la iveală, de la erori grave de calcul la scăderi flagrante.

În vârstă de 75 de ani, actorul Florin Zamfirescu n-a primit încă decizia de recalculare, dar spune că nu are emoții privind pensia pe care o va primi în viitor.

„Am sunat la poștăriță, care mi-a zis că decizia vine în ordine alfabetică. Eu mai am de așteptat până în septembrie. Dar sunt relaxat, stau liniștit.

Am înțeles că dacă la recalculări e mai mică, o lasă așa. La mine e ok. Am fost și actor la teatru, și profesor universitar la facultate și am mai avut și angajamente la vreo trei teatre din țară.

Eu am avut stabilitate, m-am mutat doar legal, prin transfer. Am aproape 50 de ani vechime. Nu-mi fac iluzii de niciun fel, nici de mărire nici de micșorare”, a declarat Florin Zamfirescu pentru FANATIK.

