FCSB se vede la televizor. Cine va transmite partida cu Norddjelland

Partida dintre Nordsjaelland - FCSB contând pentru manșa decisivă a turului III preliminar din Conference League, va fi liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, joi, ora 20:00.

Meciul va avea loc pe stadionul Right to Dream Park din Farum - arena celor de la Nordsjaelland care are o capacitate de 10.300 de locuri și a fost primul stadion din țară cu o suprafață de joc artificială, montată în anul 2012.

Echipa probabilă a FCSB-ului în meciul cu Nordsjaelland: - Târnovanu - Ov. Popescu, Dawa, Chiricheș, Radunovic - Olaru, Șut, Djokovic - Băluță, Compagno, Coman

Partida din tur s-a terminat la egalitate, scor 0-0, deși FCSB a jucat în superioritate numerică din minutul 59.