Florinel Coman, despre arbitrul de la UTA - FCSB: ”Am vorbit cu el și mi-a spus. Săracul...”

Florinel Coman, atacantul echipei FCSB, a declarat după meciul pierdut luni seara de FCSB la Arad, scor 1-2, că la meciurile cu UTA s-a lăsat întotdeauna cu nervi şi cartonaşe roşii.

„Am început foarte bine şi am marcat repede. Am avut ocazii. După, a fost acel penalti, nu ştiu ce să spun. Am vorbit cu domnul Găman şi mi-a spus că el nu a dat penalti, dar i s-a strigat în cască ”penalti, penalti”. El a mai fost suspendat o dată, săracul...

A fost un meci greu, pe un teren greu, cu o echipă grea. Tot timpul aici s-a lăsat cu cartonaşe roşii. Au fost foarte mulţi nervi. Îmi pare rău, a fost un gest nesportiv. Am greşit. Dar, cu o fază înainte am fost lovit cu cotul şi cu palma, dacă nu replicam şi eu, nu îi dădea nicodată cartonaş galben. Nu trebuie să facem o tragedie din asta, mergem înainte ”, a declarat Florinel Coman.

Echipa UTA Arad a învins luni, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia FCSB, căreia i-a administrat prima înfrângere din acest sezon.

Florinel Coman a fost eliminat în minutul 83.

Ads